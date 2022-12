Cum mi-am protejat laptopul cu folia Alien Surface

Atunci când mi-am luat laptopul personal m-am gândit să cumpăr și o folie de protecție pentru ecran, poate chiar un privacy filter, dar m-am culcat pe o ureche și nu am mai făcut nimic. Prin urmare, nu m-a mirat când mi-am zgâriat – superficial, totuși – carcasa superioară, deși l-am ținut doar pe birou și în ghiozdan…

Bine, ulterior am realizat că pusesem și cheile de la casă în același ”compartiment”, dar am măcar scuza că nu fac asta în mod obișnuit. 🙂

Ca să nu o mai lungesc, cei care mai citesc pe aici știu că folosesc folii de la Alien Surface încă de pe vremea în care foloseam OnePlus Nord 2. V-am povestit atunci motivele care m-au făcut să le aleg produsele, ba chiar am văzut cum funcționează procesul lor de garanție. Care garanție, foarte important, este pe viață. Adică ți se dezlipește folia la un colț, completezi un formular, pui dovada și restul chestiilor cerute într-un plic, le dai la curier, iar el îți returnează un produs nou-nouț, la care ai din nou lifetime guarantee…

Ei bine, am verificat la momentul respectiv dacă produc folii și pentru laptopul meu – un LG Gram 16Z90P, Intel Core i5-1135G7 pana la 4.2GHz, 16″ WQXGA, 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, Argintiu – dar nu am găsit nimic, așa că am renunțat. Și rău am făcut, pentru că am reușit performanța să zgârii restpadul cu ceasul meu, care are carcasă și brățară de oțel și diametrul cadranului de 50 mm. Adică, mai pe șleau, e un ceas mare, bărbătesc, extrem de rezistent și care zgârie rău, dacă e cazul să intre în contact cu alte suprafețe.

După a doua pățanie m-am decis să trimit un mail celor de la Alien Surface și să îi întreb dacă fac folii de protecție custom pentru modele care nu se află la ei pe site. Mare mi-a fost surprinderea să aflu că da, așa că am dat comanda și, trei zile mai târziu o aveam acasă.

Pachetul era destul de mic, foliile fiind rulate în interior, unde mai aveam instrucțiunile, gelul de aplicare, servețele cu alcool pentru curățat suprafața, un sticker, paleta Alien Squeegee pentru scos bule și Alien Microfiber pentru șters ulterior. Bine, cred că pe asta din urmă o mut în mașină și o folosesc la șters ochelarii de soare! 😛

Dacă nu ați reținut de data trecută, folia Alien permite până la 7 aplicări, deci până și unul ca mine, cu două mâini stângi se poate descurca și mai are o proprietate specială – se regenerează. Bine, nu dacă o tai de tot, dar zgârieturile de la chei sau de la ceas se regenerează aproape imediat… Iar dacă nu ai chef să citești broșurica cu instrucțiuni, poți urmări clipul de mai jos, care face același lucru, dar e mai amuzant. Iar de ajuns la el ajungi simplu – scanezi un cod QR de pe hârtia aceea.

Tot procesul de montaj nu a durat mai mult de 30 de minute, iar rezultatul final îl vedeți mai jos (bonus, se vede și zgârietura de pe capac). Foliile mici au mers extrem de ușor, dar la ce de capac m-am chinuit puțin, așa că am fost nevoit să o lipesc de două ori.

Costul total este de 260 lei, dar cu promoția actuală ajungeți la 221 lei, așa că vă mai rămân bani de o prânz în oraș, ca să sărbătoriți. Sper că v-a fost de folos și nu veți păți ca mine, să zgâriați mai întâi produsul, apoi să îl înfoliați… Și nu uitați – chiar dacă nu găsiți acolo modelul vostru de telefon/tabletă/laptop/mașină, dați un telefon sau scrieți-le celor de la Alien, că poate aveți parte de o surpriză plăcută!