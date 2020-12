Ganditi-va de doua ori inainte sa va faceti cont eMAG Genius

Mi-am facut si eu cont Genius pe eMAG dintr-un motiv destul de simplu: sa nu mai platesc transport. Fac multe comenzi pe eMAG si atunci am realizat ca mai bine platesc o taxa anuala dar sa am transport gratuit tot timpul. Anul acesta, conform eMAG, am platit pe transport in jur de 600 lei. Deci ies clar in avantaj cu Genius. Dar…

Pana sa aleg acest serviciu m-am uitat la colegii mei din domeniu si am vazut ca majoritatea sunt nemultumiti. Multi nu isi primesc comenzile a doua asa cum eMAG promite. Si fix asta am patit si eu astazi.

Ieri seara am facut comanda (pana in ora 22:00) pentru doua produse vandute de eMAG, ambele semnalizate Genius. Comanda nu a ajuns astazi desi produsele au fost livrate catre curier la ora 3 noaptea. De la 3 noaptea nu s-a mai intamplat nimic conform AWB-ului. Comanda a fost platita online, daca conteaza. Cumva este vina curierului daca eMAG deja a trimis produsele, corect? Corect, pentru ca si curierul (SameDay) mi-a confirmat acest lucru, dar cum SD tine tot de eMAG….intelegeti voi.

Nu aveam nevoie de produse astazi (de data asta) dar daca spui ca livrezi a doua zi produsele, pai vreau sa le vad livrate. Ca de aia platesc 100 lei pe an, nu?

Din fericire nu se intampla tot timpul, de cele mai multe ori produsele sunt livrate la timp, dar sunt si cazuri, destul de dese in ultima vreme, cand produsele nu ajung la timp. Asa ca inainte sa va faceti cont Genius va recomand sa va mai ganditi o data.