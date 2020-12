Mi-am luat smartwatch ieftin

Nu cred că v-am povestit, dar sunt mare fan ceasuri. Poate îmi fac timp să vă scrie despre cele pe care le dețin – patru la număr, printre care și unul de buzunar, de vreo 120 de ani!

Ca orice bărbat conservator, prefer ceasurile mecanice. Bine, am și două cu baterie, dar alea sunt sport și le folosesc doar vara, când merg la piscină sau am de lucru și transpir. Dar, pentru că bărbații sunt doar copii mai mari, acum două luni am cedat impulsului și am cumpărat un smartwatch ieftin.

Căutam pe un site din China o cutie mai ieftină pentru ceasurile personale, când am observat că Haylou LS05 Solar era redus la 25 de euro. Cum nu arăta rău deloc și promitea 14 zile autonomie, l-am adăgat în coș și l-am primit după 2 spătămâni. Cum acesta nu este un review adevărat, nu am să insist cu caracteristicile lui, puncte pro sau contra. Doar vă povestesc pe scurt, din două motive. Primul ține de ceas în sine. Este bine închegat, construit din materiale calitative, deci nu îți va fi rușine să îl arăți pe stradă, prietenilor. Cadranul este rotund, destul de mare pentru mâna unui domn, dar destul de mic cât să fie prezentabil pe mâna doamnelor.

Are cinci fețe, iar eu am preferat-o tot timpul pe cea clasică (dooh!). Și mai are două lucruri care l-au făcut interesant – un meniu pentru pauze (exerciții de respirație) și mai multe sporturi pe care le poate înregistra (printre care și fotbal).

Nu puteți răspunde la mesaje sau la telefon de pe el, dar măcar știți când vă suna sau vă scrie jumătatea. Sau șeful. Și mai puteți vedea cum este vremea, câți pași ați făcut (are o marjă de eroare, ce-i drept) sau cum ați dormit.

A! Și chiar ține două săptămâni bateria! Legat de asta, mi-a plăcut sistemul de încărcare cu magnet:

Aplicația cu care vine este destuld e simplă, dar parcă nici nu vrei ceva exagerat aici:

Ce nu mi-a plăcut – pe lângă ideea de smartwatch – a fost sistemul proprietar de operare, care era limitat. Nu puteai crea fețe de ceas, nu puteai instala aplicații etc. All in all, pentru 25 de euro face destule! Dacă v-am făcut curioși și nu vreți să așteptați după el, la eMag este listat la 169,99 lei.

V-am spus că am scris articolul din două motive. Ei bine, cel de-al doilea este curiozitatea personală: voi faceți cumpărături sub impulsul momentului, chiar dacă nu aveți nevoie de acel produs? Că eu se pare că da! Vă aștept răspunsurile în rubrica de comentarii.

Later edit: L-am vândut zilele trecute, pentru o sumă mai mare decât cea de achiziție!