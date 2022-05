Genesis Nitro 650 – scaun de gaming rezistent

Cand pur si simplu se rupe scaunul cu tine, inseamna ca ori esti prea gras ori scaunul era foarte prost. Cred ca in cazul meu ambele variante sunt adevarate. De aceea mi-am luat un scaun nou la birou si dupa cateva recomandari m-am oprit la Genesis Nitro 650, un model robust si elegant.

Este noul meu scaun de la birou, acasa am alt brand, dar am decis ca aici nu am nevoie de ceva foarte scump. Asadar, l-am montat, stau acum pe el si scriu acest review si vreau sa va spun 2-3 vorbe despre el.

Aflati ca il gasiti pe eMAG la 915 lei. Acum apare ca este ultima bucata in stoc. Mult, putin, voi stiti daca ati da atatia bani pe un scaun. Ideea este ca daca esti mai…solid (ca sa nu zic gras) atunci ai nevoie de un scaun in care sa stai confortabil si sa fie si rezistent.

Nitro 650 este usor de montat. Vine cu toate suruburile infiletate si cu o cheie in pachet pe care o folosesti sa scoti suruburile de pe pozitia lor si sa montezi elementele conform schitei. Este super simplu. In 30 min l-am montat singur.

Dupa 2 saptamani de utilizare va pot spune ca este confortabil si destul de flexibil. Nu este ingust si eu stau bine in el tinand cont ca am peste 100kg. Pot regla spatarul si bratele se pot ridica sau cobora dupa bunul plac. Bratele nu au cel mai moale plastic dar sunt decente.

Amortizorul pare sa fie solid, acum nu stiu sa va spun cat rezista in timp. In general imi schimb scaunul la 3-4 ani cand incepe sa se uzeze materialul sau incepe sa scartaie. Acest Genesis nu scartaie deloc si nu produce sunete dubioase in utilizare.

Are un sezut moale, piele sintetica are si fermoar deci este un fel de husa care se poate da jos cred. Apropo, este profilat bine si iti ofera sprijin lateral. Nu e ca si cum e scaun de masina sa te tine bine in viraje, dar chiar are suport lateral foarte bun 🙂

Ce sa va mai spun? Este confortabil, spatios, nu scartaie si sper sa tine bine in timp. Se monteaza usor, materialele sunt de calitate si tinand cont ca am avut si scaune de 500 lei dar si de 4000 lei, consider ca 900 lei este un pret mai mult decat meritat pentru acest model si trebuie sa-l luati in calcul.