Gioteck VX4 wired controller review

Daca Gioteck nu va spune nimic, nu va panicati ca in aceiasi situatie m-am aflat si eu. Gioteck este un producator international de periferice, al carui produse sunt gandite si concepute in Marea Britanie. Este o firma relativ noua – a fost infiintata in 2008 si incepand din luna martie mai multe periferice din gama lor sunt comercializate si in Romania.

La mine a ajuns controllerul VX4 Premium, varianta cu fir, pe care m-am jucat in mare parte Mortal Kombat si Forza Horizon 3 pe PC. Controllerul se conecteaza prin portul USB la PC si este gata de utilizare in sub 30 de secunde. Acesta poate fi folosit de asemenea cu toate cele 3 versiuni de PlayStation 4 disponibile: vanilla, Slim si Pro.

Dupa cum veti observa si in poze, controller-ul imprumuta 95% din layout-ul unui controller clasic de Playstation 4, ceea ce il face simplu de folosit daca esti obisnuit cu layout-ul celor de la consola. Ce are in plus este un jack de 3.5mm la care puteti conecta castile. Cantareste 211gr, iar cablul este suficient de lung incat sa poti sta comod pe canapea si sa te joci pe TV.

In materie de constructie si experienta in utilizare, vorbim de un controller accesibil ca pret si o constructie din plastic. Nu poate rivaliza la acest aspect cu un controller original PS4 care are o constructie mult mai fina, dar costa jumatate cat acesta. Ce am sesizat este ca dupa o ora de utilizat, este necesara o pauza de cateva minute deoarece mi-au transpirat mainile si imi aluneca usor in maini.

Acesta ofera si suport pentru miscare si vibratii. Senzorii functioneaza decent si vibratia difera in functie de cat de grav este accidentul de exemplu in FH3 sau cat de multi pumni ai incasat in Mortal Kombat.

Versiunea cu cablu o gasiti la 150RON la eMag in timp ce versiunea wireless la 200RON. Mie cel mai mult la acesta mi-a placut layout-ul familiar si pretul accesibil. Poate fi o solutie buna pentru cei care se stiu slabi de nervi la jocuri competitive sau au prieteni pe care-i stiu ca nu se pot controla si arunca sau sparg manete. Mai limitezi din paguba. 🙂