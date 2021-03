Tenda 4G06 – router cu SIM 4G pentru zonele in care nu exista internet

Cunosc multe zone in care operatorii de cablu sau internet nu pot ajunge. De exemplu la mine la tara nu exista Digi, iar Telekom este singura sursa de internet si televiziune. Pentru astfel de zone sau zone in care nu exista deloc internet, am o solutie.

Router-ul Tenda 4G06 este o solutie de buget, accesibila, fara prea mari pretentii. Te ajuta sa ai Wi-Fi acolo unde nu exista un cablu de internet. Cum faci asta? Cu o cartela SIM. Indiferent de operator, bagi o cartela SIM in router si gata, ai Wi-Fi sau internet prin cablu.

Router-ul ofera doar o banda de 2.4GHz si 2 antene detasabile de 5dBi. Acoperirea Wi-Fi este decenta, nu extraordinara, dar daca stai intr-un apartament cu 2 camere sau o casa la curte o sa ai acoperire in 70-80% din casa.

Vitezele obtinute depinde de operatorul tau. Daca ai Vodafone, Orange, Telekom sau Digi…clar o sa ai viteze diferite in functie de semnalul din zona.

Eu sunt pe Orange de 20 de ani si consider ca au cel mai bun semnal. Am bagat o cartela in router si am facut setarile pe care deja le stiti de la orice alt router Tenda. Nu este nimic schimbat.

Vitezele sunt…ca pe telefon. Nimic wow, nimic iesit din comun. Router-ul mai ofera 1 port combo WAN/LAN, un port LAN si un port pentru telefon.

Am scos uneori chiar si 98Mbps, alteori 70Mbps si rar am avut si 40Mbps. Probabil in functie de vremea de afara. Pe upload in jur de 20-30Mbps maxim.

Fiind un router cu 4G este clar limitat la 100Mbps, deci nu va ganditi ca puteti trage un Fiberlink in el. Este un model care sa-ti ofere Wi-Fi decent pentru filme online, retele de socializare, smart TV sau chiar gaming casual. N-am incercat sa ma joc, insa imi aduc aminte vremurile cand netul meu de la Telekom era mai slab decat 4G-ul oferit de Orange in prezent si puteam sa ma joc in retea.

Cat costa? 279 lei la Altex.