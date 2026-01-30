Google Maps integrează tot mai mult Gemini AI

Google duce integrarea inteligentă la următorul nivel: utilizatorii pot acum accesa Gemini direct în Google Maps, fără mâini, în timp ce merg pe jos sau pedalează.

Actualizarea marchează o schimbare importantă – navigația nu mai înseamnă doar să urmezi o rută, ci să ai un asistent inteligent care înțelege contextul, răspunde la întrebări și te ajută în timp real.

Dacă te plimbi printr-un oraș nou, poți întreba: „Ce pot vizita prin zonă?”, „Unde găsesc o cafenea cu toaletă pe traseul meu?”, fără să te oprești din mers sau să tastezi. Pentru cicliști, funcția devine și mai utilă: poți cere ETA-ul, programul întâlnirilor sau poți trimite mesaje precum „Trimite un mesaj: întârzii 10 minute”, păstrând mâinile pe ghidon. Google spune că poți purta chiar o discuție în lanț – de exemplu să cauți un restaurant vegan ieftin, apoi să întrebi despre parcare.

Funcția este deja disponibilă pe iOS în țările unde Gemini funcționează, iar lansarea pe Android este în desfășurare. Noua integrare vine la scurt timp după ce Maps a primit și alte funcții alimentate de Gemini, precum secțiunea „know before you go”, care oferă informații utile despre locuri: cum faci rezervări, ce „meniuri secrete” există sau unde găsești cel mai apropiat loc de parcare. În plus, Google a îmbunătățit tab-ul Explore și a introdus o funcție ce prezice disponibilitatea încărcătoarelor pentru mașinile electrice.

Actualizarea este parte dintr-o ofensivă mai largă a Google, care a integrat Gemini și în Chrome printr-o bară laterală persistentă și chiar o opțiune „auto-browse”, menită să navigheze automat pe site-uri – semn că gigantul încearcă să rămână în fața competitorilor precum OpenAI, Perplexity sau Opera.

Personal, cred că se va bucura cel mai mult de opțiune cumnatul meu, care e motociclist pasionat. Și pot să văd și de ce: nu e doar un „feature cool”, ci o funcție care te ajută exact atunci când ai nevoie – în mișcare, cu mâinile ocupate și atenția împărțită. Integrarea cu Maps transformă Gemini într-un fel de „ghid personal urban”, nu doar într-un chatbot.

Totuși, mă întreb cum se va reflecta asta în consumul de baterie și date, dar și cât de rapid va răspunde în situații reale, unde conexiunea și zgomotul pot pune probleme. Dacă Google reușește să mențină viteza și acuratețea răspunsurilor, cred că această funcție poate deveni standardul nou pentru navigație inteligentă.

