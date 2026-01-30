Nothing nu va lansa Phone 4 anul acesta

Dacă așteptai Nothing Phone 4 în 2026, vestea nu este tocmai roz: compania a confirmat oficial că nu va lansa un nou flagship anul acesta.

CEO-ul Carl Pei a explicat într-un video publicat pe YouTube că Phone 3 rămâne modelul de top pentru 2026, iar Nothing nu vrea să „scoată câte un flagship în fiecare an doar din obligație”, ci să lanseze modele doar atunci când schimbările sunt cu adevărat importante.

Strategia nu este nouă pentru brand – Nothing a mai făcut o pauză între Phone 2 (2023) și Phone 3 (2025), iar acum repetă ciclul pentru a evita lansările grăbite și pentru a investi mai mult în rafinarea software-ului și a experienței de utilizare. În plus, compania lucrează deja la platforma Essential Apps, bazată pe AI, menită să ofere mini‑aplicații și widget‑uri personalizate. Inițial va fi exclusivă pentru Phone 3, urmând să fie extinsă și către alte modele.

În loc de Phone 4, Nothing mută atenția către zona mid‑range, unde va lansa Phone 4a și Phone 4a Pro. Pei promite că acestea vor fi „mai apropiate ca experiență de un flagship ca oricând”, cu un salt important în design, cameră, performanță și materiale. Seria 4a ar putea ajunge pe piață în martie 2026, iar în SUA se așteaptă prețuri ceva mai mari decât în trecut.

Pe lângă telefoane, brandul vrea să își extindă linia de produse audio și chiar să deschidă noi magazine fizice, după succesul primului hub din Londra. New York și Tokyo se află pe lista de candidați, ceea ce arată că Nothing mizează tot mai mult pe prezența globală, nu doar pe hype-ul online.

Cred că decizia Nothing este una matură, chiar dacă dezamăgește fanii care așteptau un nou flagship. Piața telefoanelor este saturată, iar lansările anuale au devenit adesea mai degrabă cosmetice decât utile. Faptul că Nothing alege să se concentreze pe un ciclu mai lung și pe evoluții reale, nu pe actualizări superficiale, poate crea un produs mai bun pe termen lung. Am mai scris și noi aici despre asta și mai am în plan o opinie nepopulară exact pe subiectul acesta.

În plus, mi se pare că e o mișcare logică pentru compania fondată de cel care a inventat termenul de flagship killer, nu credeți?

Sursa