Musk pregătește o fuziune a propriilor companii

Potrivit unor documente și informații obținute de Reuters, Elon Musk ia în calcul o fuziune de proporții care ar reuni sub aceeași umbrelă SpaceX, Starlink, rețeaua socială X și compania XAI, dezvoltatoarea chatbotului Grok.

Mișcarea ar avea două scopuri majore: consolidarea imperiului tehnologic al lui Musk și poziționarea sa mai agresivă în cursa globală a inteligenței artificiale, unde deja concurează cu Google, Meta și OpenAI.

În stilul său caracteristic, Musk a alimentat și mai mult speculațiile la Forumul Economic de la Davos, unde a declarat că „în următorii doi-trei ani, cel mai ieftin loc pentru AI va fi în spațiu”. O afirmație ambițioasă, dar aliniată planurilor sale de a folosi constelațiile de sateliți și infrastructura SpaceX pentru a rula viitoarele generații de modele AI.

Conform detaliilor dezvăluite, acțiunile XAI ar urma să fie schimbate cu acțiuni SpaceX, iar pentru facilitarea tranzacției au fost deja înființate două entități în statul Nevada. În primele documente apare atât numele SpaceX, cât și cel al directorului financiar Bret Johnsen, iar în cea de-a doua structură este menționat doar Johnsen. Totuși, valoarea finală a fuziunii și calendarul sunt încă necunoscute, neexistând un acord definitiv semnat. Un astfel de conglomerat ar întări poziția SpaceX în competiția pentru contracte guvernamentale. XAI are deja un acord de până la 200 de milioane de dolari cu Departamentul Apărării al SUA pentru furnizarea produselor Grok, iar Starlink și versiunea sa militară, Starshield, folosesc intensiv inteligența artificială în operațiuni prin satelit și aplicații legate de securitatea națională.

Nu ar fi prima dată când Musk combină companiile sale într-o structură mai mare: în 2025, platforma X a fost integrată în XAI printr-un schimb de acțiuni, iar în 2016 a folosit acțiunile Tesla pentru a achiziționa SolarCity. Din punctul de vedere al strategiei, Musk pare să construiască un ecosistem închis, în care AI, comunicațiile, infrastructura orbitală și produsele comerciale se completează reciproc.

SpaceX, fondată în 2002, este deja cea mai valoroasă companie privată din lume, evaluată la aproximativ 800 de miliarde de dolari. XAI, la rândul ei, a ajuns la 230 de miliarde în evaluare și dezvoltă în Tennessee un supercomputer numit Colossus, dedicat antrenării modelelor avansate de inteligență artificială. Anul trecut, SpaceX a investit două miliarde de dolari în XAI, parte a unei runde de finanțare de cinci miliarde. În plus, presa internațională a relatat că SpaceX ar putea ieși pe bursă chiar anul acesta, cu o evaluare care ar putea depăși un trilion de dolari.

Mișcarea lui Musk mi se pare atât genială, cât și riscantă. Pe de o parte, integrarea tuturor acestor companii ar crea o platformă uriașă – un lanț complet de la infrastructura fizică (rachete, sateliți, centre de date în spațiu), până la produsul final (AI, rețea socială, comunicații). Ar fi un avantaj competitiv pe care foarte puțini l-ar putea egala.

Pe de altă parte, concentrarea atât de multor active în același conglomerat ridică întrebări legate de transparență, guvernanță și eventuale conflicte de interese, mai ales în contractele cu statul și în zona securității naționale.

Musk pariază masiv pe ideea că viitorul AI se va muta în spațiu și, sincer, nu este deloc exclus să aibă dreptate. Dar viteza cu care construiește acest ecosistem lasă loc și pentru potențiale vulnerabilități, nu doar oportunități.

Apropo, mișcarea vine în contextul știrii de ieri, când am aflat că Tesla se mută tot mai mult spre zona de robotică și AI.

