Google Pixel 6 si Pixel 6 Pro sunt confirmate oficial – vin cu procesor proprietar Google Tensor

Google a anuntat oficial noile telefoane Pixel. Vom avea Pixel 6 si Pixel 6 Pro, ambele cu un design indraznet, complet nou, dar si cu procesoare proprietare denumite Google Tensor.

Arata fix ca in pozele pe care le-am vazut scapate pe net in urma cu cateva luni. Fix alea sunt telefoanele. Cam indraznet design-ul, sunt curios cum arata in realitate.

Surpriza este procesorul Google Tensor, un SoC care integreaza un CPU, GPU, modem 5G si cipul Titan. Nu stim cine produce acest procesor, dar stim ca este in dezvoltare de 4 ani. Era si cazul ca Google sa aiba propriul procesor.

Pixel 6 Pro aduce un ecran de 6.7 inch Quad HD la 120Hz, iar Pixel 6 vine doar cu 90Hz, diagoanala de 6.4 inch si rezolutie Full HD.

Alte date tehnice nu avem. Google nu a mentionat nimic despre camere, memorie sau baterie.