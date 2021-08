Vom avea buletine noi cu cip – il astept cu mare interes

Vom avea oficial buletine noi. Cu cip. Nu, nu 5G. Noile carti de identitate vor fi mai mici, vor contine informatii mai clare, doua amprente digitale si vor avea inclusiv un cip.

Pentru inceput vor fi disponibile pentru clujeni. Se vor emite 5000 de carti de identitate pana la sfarsitul acestui an in cadrul unui program pilot in Cluj.

Noile buletine vor contine ca si pana acum datele clasice: CNP, nume, prenume, cetanie, locul nasterii, adresa de domiciliu si o poza. In plus vor avea si date biometrice precum in doua amprente de la doua degete si imaginea faciala.

In cipul integrat vor stoca un certificat digital pentru autentificare emis si inscris de MAI, dar si un certificat digital pentru semnatura electronica emis si inscris tot de MAI.

Vor fi de dimensiunea unui card bancar, deci in sfarsit vor avea loc cum trebuie in portofel!!! Vom avea trecuta data nasterii in clar! A trebuit sa le explic la vama ca data de nastere este trecuta in CNP si aia nu intelegeau cum vine asta. In sfarsit este trecuta in clar.

Eu abia astept sa pot sa imi fac si eu noul buletin. Voi?