Voi folositi Youtube Premium?

Mi-am facut Youtube Premium acum un an si nu regret. Desi l-am facut in scarba, nu regret pentru ca intr-un final am scapat de reclame si pot folosi Youtube si cu ecranul stins. Totusi, Youtube vine acum cu o solutie si mai ieftina denumite Premium Lite.

Premium Lite este optiunea perfecta pentru cei care isi doresc doar sa scape de reclame. Pentru ca in comparatie cu varianta Premium nu primesti acces la Youtube Music sau alte avantaje.

Costa doar 7 euro pe luna. Este testata deja in Belgia, Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Olanda, Norvegia si Suedia. Nu este vorba doar despre a asculta muzica. Este un serviciu bun pentru a viziona in general videoclipuri fara reclame, caci pentru muzica Spotify este net superior.

De la 12 euro la 7 euro sunt totusi niste bani pe care ii puteti economisi. Daca o sa fie disponibil si la noi o sa imi fac si eu Premium Lite deoarece eu il folosesc doar ca sa scap de reclame si nimic mai mult.