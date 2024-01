Haier Slim HW90G-B14979TU1 – o masina de spalat tare misto

N-as vrea sa numesc asta un review. Nu ma pricep prea bine la masini de spalat. Pur si simplu mi-am luat o masina de spalat de la acest brand (dupa multe cercetari) si vreau sa impartasesc cu voi experienta mea dupa o luna de utilizare. Mi se pare un produs foarte bun si nu multa lume stie cine este Haier.

Am incheiat anul 2023 intr-o casa noua. Cu cateva zile inainte de revelion am reusit sa ma mut asa ca pot spune ca 2023 a fost un an cat se poate de ok pentru mine: casatorit, casa noua, o tara noua vizitata, lumea sanatoasa. Dupa cateva luni de santier si dupa multe cercetari ca sa nu-mi cumpar niste electrocasnice proaste, am descoperit brandul Haier.

Haier este un brand din China dar este cel mai mare producator de electrocasnice din Asia. Au si in Romania o fabrica de frigidere la Ploiesti (si nu sunt ieftine deloc), iar in 2019 au cumparat grupul Candy. De ei sigur ati auzit.

Haier este un brand premium si cumva rivalizeaza cu AEG (nici o sansa de comparat cu Miele). Desi au cumparat Candy, acest brand ramane unul de mijloc, iar Haier ramane cu produsele de top, premium. E corect.

Dupa ce am citit putin despre ei si am cautat review-uri prin afara, m-am decis sa cumpar un model slim. Aici e putin mai greu ca nu sunt multe optiuni, iar ceva similar era de la Electrolux. Mi-a placut mai mult design-ul la Haier si faptul ca are cuva iluminata, pretul fiind acelasi la momentul respectiv.

Modelul este Haier HW90G-B14979TU si costa 2952 lei la eMAG. Recunosc, am prins oferta tot pe eMAG dar era vanduta de Badabum si a costat 2500 lei, redusa de la 3700 lei prin luna octombrie. Am profitat si de oferta de 5 ani garantie, trebuie doar sa-ti bagi datele pe site-ul lor intr-un formular special.

Eu nu ma pricep asa bine la masini de spalat si nu stiu ce sa va spun despre un astfel de produs. Mi se pare silentioasa in comparatie cu LG, imi place panoul de control ca este negru si cu LED-uri albastre si unele butoane sunt cu touch. Din rotita mare selectezi programul dorit si dupa apesi pe ecran sa-ti alegi ce functii vrei sa activezi sau sa modifici (temperatura, rotatii etc). E foarte versatila pe partea asta si poti sa schimbi inclusiv timpul unui program. De exemplul programul cel mai des folosit de mine, cel cu Inteligenta Artificiala, are 1 ora si 20 minute, ceva de genul asta, dar dintr-o apasare de buton pot sa-mi aleg alte 4 variante de timp mai lungi. De obicei il las pe 2 ore.

Inca o chestie misto este ca are clasa de energie B conform etichetei din 2021, ceea ce nu este rau deloc. Motorul este amplasat direct de tambur si se numeste Direct Motion si este produs de Fisher&Paykel, practic tot de ei. Este cu Inverter.

Printre programele preferate este si Refresh. Fara detergent si doar cu vapori de apa, iti poti da un refresh la hainele care au stat mult in dulap dar sunt curate. N-are rost sa le mai speli dar vrei sa fie fresh. Mi se pare tare programul asta.

In total sunt 13 programe presetate (Smart AI, Shirt, Cotton, Synthetics, Delicate, Refresh, Babycare, Allergy Care, Quick 15, Wool, Spin, Cotton, Eco si Remote) si le poti modifica cum vrei tu. Sunt doar cateva pe care nu le poti modifica. Daca vrei alte 60 de programe extra treci masina pe modul remote si ai pe telefon aplicatia hOn. Sincer, nu functioneaza cum mi-am imaginat eu si nu o recomand. Macar primesc notificare pe telefon cand masina si-a terminat ciclul chiar daca eu nu sunt acasa. In rest nu mi se pare o aplicatie prea utila.

Imi place ca are si functia Delay. Uneori bag rufele la spalat la 1-2 noaptea (n-am somn, stau si ma joc LoL) si nu vreau sa deranjez vecinii de bloc. Asa ca o programez si porneste dimineata pe la 7 si la 9 e gata. Le bag in uscator si am plecat la munca.

Eu sunt multumit de masina. Spala foarte bine rufele, este silentioasa chiar si cand le stoarce la 1200RPM si cuva este destul de mare. In ciuda faptului ca este slim (e prima mea masina slim) este foarte mare la interior. Niciodata nu am reusit sa bag in ea la maxim.

Ce nu imi place la ea este ca nu bipaie cand termina de spalat. Noroc cu aplicatia ca imi trimite notificare cand a terminat, altfel habar nu am. LG si Samsung imi cantau 20 de secunde, asta nu. Am cautat pe net si se pare ca ar avea ceva difuzor de care multi se plang ca produce un zgomot nasol si cauta sa-l dezactiveze, dar la mine nu exista. O fi dezactivat deja, cine stie.

Si daca tot are un LED care lumineaza cuva mi-ar fi placut sa am si un buton dedicat ca sa aprind lumina cand am eu chef. El se aprinde cand pornesti masina de spalat si se stinge cand incepe un program. Se aprinde iar la final cand scoti rufele. Dar poate eu vrea ca LED-ul ala sa fie aprins si in timpul functionarii…

Mai are o chestie care imi place. De 2-3 ori am oprit masina in timpul functionarii ca sa bag rufe in ea. La vechea LG nu puteam sa fac asta. Pot oricand sa opresc masina si sa deschid cuva (genial).

La prima utilizare este recomandat sa o lasati sa mearga fara rufe in ea pe programul Babycare si cu temperatura apei la maxim. Asa se vor elimina mirosurile neplacute de fabrica. Are inclusiv functia Steam (aburi) asa cum aveam si la LG, dar nu am folosit niciodata functia asta.

Un stand Haier se afla in mall Baneasa. Puteti sa vedeti acolo produsele lor. Masini de spalat Haier gasiti AICI, iar uscatoarele Haier tot AICI.