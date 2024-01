Minim 16GB RAM pentru ca PC-ul tau sa suporte inteligenta artificiala

Se pare ca PC-urile cu AI devin un trend, iar daca vrei sa te folosesti de aceasta functie in Windows trebuie sa ai minim1 16GB RAM.

Conform analistilor de la Trendforce, Microsoft va veni cu actualizari care vor include functii AI, iar noul standard pentru un PC entry level va fi de 16GB RAM minim. In prezent, Windows 11 necesita minim 4GB RAM, iar Windows 10 putea sa functioneze si cu 1GB RAM in versiunea 32bit si 2GB RAM in versiunea de 64bit.

Anul acesta vom avea actualizari importante la Windows 11, iar ca PC-ul tau sa fie unul „AI” ai nevoie de 16GB RAM minim. De asemenea, Microsoft pare ca a stabilit numarul de TOPS pe care unitatea de procesare neuronala (NPU) le poate efectua. 40 TOPS sau 40 de trilioane de operatii pe secunda este noul standard si abia viitoarele procesoare Lunar Lake de la Intel sau ZPU Zen 4 de la AMD vor reusi sa depaseasca acest numar. Inclusiv Snapdragon X Elite va depsai pragul de 45 TOPS si chiar viitoarele AMD Strix Point Zen 5.

Stiu ca vazusem pe aici pe site un poll si multi aveati deja 16GB RAM, asadar nu cred ca va fi o problema pentru majoritatea. Totusi, nebunia asta cu AI mi se pare trasa de par. Orice prostie este denumit acum „cu AI” de parca stie sa faca cartofi prajiti. Asta-i trendul…