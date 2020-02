Huawei, Xiaomi, Oppo si Vivo se aliaza impotriva Google Play Store

Huawei aduna o echipa a la Suicide Squad pentru a lupta impotriva lui Google.

Suna ca un B-movie, dar pare a fi adevarat. Huawei, Xiaomi, Oppo si Vivo – practic cei 4 magnifici producatori de telefoane din China vor forma o alianta care se va numi GDSA (Global Developer Service Alliance) pentru a lupta impotriva maleficului Google si a monopolului pe care il are in materie de servicii pe propriul sistem de operare Android.

Huawei a fost eliminat anul trecut din ecosistemul serviciilor Google cu ajutorul presedintelui SUA Donald Trump. In continuare telefoanele Huawei s-au vandut destul de bine si fara interventia Statelor Unite, probabil in acest moment Huawei ar fi fost numarul 1 la nivel global la numar de telefoane vandute sau macar foarte aproape de numarul 1. Recent, Huawei a declarat ca nici daca ar avea oportunitatea de a folosi serviciile Google, nu ar mai face-o si deja au o alternativa proprie numita App Gallery.

Am vorbit numai despre Huawei si mai putin despre restul deoarece banuiesc ca li s-a umplut paharul si in loc sa stea in defensiva, s-au gandit sa treaca la ofensiva. Impreuna cu Xiaomi, Oppo si Vivo au detinut in 2019 40% din toata piata de telefoane mobile, un numar foarte mare care ar putea fi in continua crestere datorita raportului pret/performanta mult mai bun decat al altor dispozitive.

Pentru inceput platforma va fi disponibila in tari precum India, Indonezia sau Rusia si ar putea fi lansata pana la finalul acestui an.

