Xiaomi are cel mai ieftin telefon compatibil 5G

Este posibil sa fie si cel mai ieftin telefon cu procesor Snapdragon 855 care poate fi cumparat nou.

Xiaomi Mi Mix 3 5G edition este disponibil la PCGarage la pretul de 1500RON pentru varianta cu 64GB stocare, in timp ce varianta cu 128GB se poate achizitiona la pretul de 1800RON. Ambele variante vin cu 6GB RAM si un display de 6.4 inch cu rezolutie fullHD+ si baterie de 3800mAh. Despre varianta non 5G v-a povestit Cristi aici, eu am incercat sa gasesc ceva opinii despre varianta 5G mai ales legate de vitezele de download dar nu am gasit mare lucru, in clipul de jos pe la minutul 4:40 veti vedea cateva impresii.

Si daca eliminam 5G din discutie, pretul tot ramane unul atractiv, iar un alt telefon compatibil 5G – Samsung Galaxy S10 5G costa cat trei telefoane Xiaomi.

Noi am avut oportunitatea de a testa viteze 5G oferite de Orange in Cluj Napoca si gasiti impresii aici, iar aici pareri pro/contra 5G. De curand si Digi a inceput sa ofere 5G in mai multe orase din Romania.