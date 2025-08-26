SK Hynix anunță producția primelor NAND-uri QLC pe 321 straturi. SSD-urile vor crește considerabil în capacitate și vor fi mult mai accesibile

SK Hynix a dezvăluit că a demarat producția primelor module NAND QLC pe 321 de straturi cu capacitate de 2 TB. Acestea vor permite o creștere considerabilă a capacității SSD-urilor, dar și o reducere substanțială a costurilor.

Și mai interesant, primele SSD-uri cu acest tip de NAND vor debuta pe segmentul consumer PC și vor deveni disponibile la începutul anului viitor, urmând ca mai apoi să fie integrate și pe SSD-uri enterprise cu capacități extrem de mari, de ordinul zecilor și sutelor de TB.

Fiind de tip QLC, noile tipuri de NAND-uri de la SK Hynix nu se fac remarcate printr-o performanță deosebită, însă aduc unele îmbunătățiri notabile în comparație cu cele din generațiile anterioare. Mulțumită unor optimizări arhitecturale, noile NAND-uri QLC aduc viteze aproape duble de citire, o creștere a performanței la scriere cu 56%, dar și o creștere a eficienței energetice cu aproximativ 20%.

Prin urmare, începând chiar de anul viitor, o să vedem o scădere drastică a prețurilor practicate pentru SSD-uri, dar și tot mai multe unități accesibile cu capacități de 4 TB sau mai mari.

Via Hothardware