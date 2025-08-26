Specificațiile lui Samsung Galaxy S25 FE au fost confirmate. Smartphone-ul se va lansa foarte curând

Cel mai accesibil model din gama Galaxy S25 va debuta foarte curând, iar printr-o scăpare a retailer-ului european MediaMarkt avem confirmate și toate specificațiile sale.

Samsung Galaxy S25 FE aduce un ecran de 6.7 inci de tip Dynamic AMOLED 2X cu rezoluție de 1080×2340 pixeli, rată de refresh de 120 Hz și protecție Gorilla Glass Victus+, procesor Exynos 2400, 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare în configurația de bază.

Tot în materialele de marketing scurse apar detalii și cu privire la configurația foto. Are cameră principală de 50 MP cu stabilizare optică, cameră ultrawide de 12 MP, telephoto de 8 MP cu zoom optic 3x și stabilizare optică, respectiv frontală de 12 MP. Senzorul de amprentă este de tip ultrasonic, intregrat în ecran, iar acumulatorul are capacitate de 4900 mah și se încarcă la 45 W prin cablu sau 15 W wireless.

Terminalul măsoară 161.3 mm înălțime, 76.6 mm lățime și 7.4 mm grosime, iar greutatea sa este de 190 grame. Va fi disponibil pe mai multe variante de culoare, printre care și Navy Blue, însă prețul este momentan necunoscut. Cu siguranță va fi mai accesibil decât modelul de bază Galaxy S25, însă nu știm încă cu cât. Lansarea nu a fost confirmată de Samsung, însă se zvonește că va avea loc în următoarele săptămâni.

