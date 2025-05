Review Kingston IronKey Locker+50: stick-ul USB cu criptare și back-up în cloud

Într-o eră în care securitatea datelor este esențială, Kingston IronKey Locker+ 50 (LP50) se evidențiază ca o soluție robustă pentru protejarea informațiilor sensibile.

Acest dispozitiv USB oferă o combinație între performanță, portabilitate și, cel mai important, criptare hardware avansată. Anterior, acum doi ani jumătate, Gabi a testat aici un model similar – IronKey KeyPad 200.

De ce ai avea nevoie de un stick criptat însă, veți întreba. Păi, poate sunteți manager sau lucrați în HR și aveți de purtat cu voi date despre salarii sau evaluări. Sau, poate, aveți datele de la o ofertă pe care firma voastră vrea să o facă la o licitație. Sau, pur și simplu, aveți nevoie de un mediu sigur unde salvați documente personale (aici intră și pozele cu amantele sau amanții, să fie clar 😛 ).

Ambalaj și accesorii

Bine, ca să fiu sincer, puteam să las doar ambalaj la acest capitol, pentru că nu avem parte de vreun accesoriu. Dar am preferat să păstrez logica de titrare de la alte review-uri de-ale mele. 🙂

Și, ca să fiu la obiect, avem doar stick-ul USB-B într-un ambalaj de plastic și carton, care conține și ceva informații.

Design și construcție

Încă de la prima vedere, IronKey Locker+50 impresionează prin construcția sa solidă. Carcasa este realizată din metal, oferind o rezistență sporită la șocuri și uzură. Designul este sobru, elegant, cu o culoare argintie mată care inspiră seriozitate și profesionalism.

Dimensiunile compacte îl fac ușor de purtat, iar ”gaica” permite atașarea sa la brelocuri sau chei. În partea frontală, un LED discret indică activitatea stick-ului, arătând când acesta este conectat sau când se desfășoară operațiuni de scriere/citire.

Experiența în utilizare

Configurarea inițială este simplă și intuitivă. Odată conectat la un computer compatibil, IronKey Locker+50 rulează o aplicație preinstalată care permite setarea parolei, configurarea backupului în cloud și gestionarea utilizatorilor. Un avantaj major este că funcționează fără a avea nevoie de drepturi de administrator pe computerul gazdă, ceea ce îl face ideal pentru mediile de lucru cu restricții stricte, cum sunt cele din instituții sau corporații, căă tot lucrez într-una. 😛

Deși poate părea contraintuitiv, parola aleasă poate fi afișată temporar pentru a preveni greșelile de tastare. M-am gândit de ce ar face așa ceva Kingston cu o soluție care se laudă fix cu securitatea și criptarea datelor. Ei bine, mi-am adus aminte de un serviciu de cloud unde am o parola cu caps lock tocmai pentru că nu am realizat asta. Prin urmare, am reconsiderat opțiunea și o consider un lucru foarte util mai ales în cazul parolelor lungi sau complexe.

Integrarea cu serviciul USBtoCloud de la ClevX adaugă o funcție foarte valoroasă: backup automat în cloud. Astfel, datele stocate local pot fi sincronizate cu conturi Google Drive, Dropbox, OneDrive și alte servicii populare, ceea ce permite restaurarea rapidă în caz de pierdere sau avarie a stick-ului.

Criptare și securitate

Securitatea este cu adevărat centrul de greutate al acestui dispozitiv, după cum am scris mai sus. Kingston IronKey Locker+ 50 folosește criptare hardware XTS-AES pe 256 de biți, o tehnologie utilizată și în domeniul militar sau în companii care lucrează cu date clasificate. Acest tip de criptare nu doar că protejează fișierele împotriva accesului neautorizat, dar oferă și o performanță superioară în raport cu criptarea software tradițională. Mai mult decât atât, firmware-ul este semnat digital, ceea ce oferă protecție împotriva atacurilor de tip BadUSB – un vector de atac sofisticat care poate transforma un stick obișnuit într-o unealtă de hacking.

În cazul în care parola este introdusă greșit de mai multe ori, dispozitivul intră în mod de blocare, iar după zece încercări eșuate de către administrator, datele sunt complet șterse automat, protejând astfel informațiile sensibile în caz de furt sau pierdere. Bine, ca să fie clar, nu i-am făcut testul acesta, pentru că am reținut parola. 🙂

Sistemul permite, de asemenea, utilizarea a două conturi de acces – unul pentru utilizator și unul pentru administrator – ceea ce oferă flexibilitate în mediile de lucru în care mai multe persoane pot folosi dispozitivul. Utilizatorul poate alege între parole clasice sau fraze de acces, mai ușor de memorat, care pot conține între 10 și 64 de caractere.

Performanță și compatibilitate

Kingston IronKey LP50 este echipat cu interfață USB 3.2 Gen 1, ceea ce înseamnă viteze decente pentru un dispozitiv axat în principal pe securitate. În testele de performanță, viteza de citire se apropie de 145 MB/s, în timp ce viteza de scriere atinge aproximativ 115 MB/s. Deși nu sunt cele mai ridicate valori din piață, acestea sunt mai mult decât suficiente pentru utilizarea uzuală, mai ales în contextul protejării datelor. Capacitățile disponibile variază de la 16 GB până la 128 GB, acoperind astfel nevoile majorității utilizatorilor – de la documente esențiale la baze de date personale sau fișiere media importante.

LP50 este compatibil cu Windows 11, 10 și 8.1, precum și cu macOS începând cu versiunea 10.14 până la 12.x. Nu necesită instalarea de drivere sau software adițional. Din păcate, dispozitivul nu oferă suport oficial pentru Linux sau Android, ceea ce ar putea fi o limitare pentru utilizatorii care preferă aceste platforme, în special cei din zona open-source sau utilizatorii mobili.

Preț, puncte pro și contra

Prețul variază în funcție de capacitate, dar se situează într-o zonă accesibilă pentru un dispozitiv profesional cu criptare hardware. Varianta de 128 GB, precum cea testată de mine, costă în jur de 438,56 lei pe eMAG și 387,98 lei e PC Garage.

Kingston IronKey Locker+ 50 nu este un stick USB obișnuit – dar este o alegere excelentă pentru cei care pun accent pe securitatea datelor. Cu un nivel de criptare folosit de guverne și o construcție solidă, stick-ul este ideal pentru profesioniști sau oricine lucrează cu date sensibile.

PRO

criptare hardware avansată (AES-XTS 256-bit)

autoprotecție împotriva atacurilor Brute Force

sistem multi-parolă (admin și user)

compatibil cu back-up în cloud

poate fi folosit fără drepturi de admin

construcție solidă și premium

CONTRA