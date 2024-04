MOL a inaugurat cea mai mare fabrica de hidrogen verde din Europa Centrala si de Est

Grupul maghiar MOL a inaugurat in Ungaria, localitatea Szazhalombatta, cea mai mare fabrica de hidrogen verde din Europa Centrala si de Est, cu o capacitate de 10 megawati.

MOL va produce aici 1600 de tone de hidrogen verde, neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, dupa ce au investit 22 de milioane de euro. Acest hidrogen va fi folosit in productia de carburant si productia efectiva incepe undeva in a doua jumatate a acestui an.

Echipamentul de electroliză de la Plug Power utilizează electricitate din surse regenerabile pentru a descompune apa în hidrogen şi oxigen, acest lucru însemnând că nu se generează subproduse poluante, se precizează în comunicatul companiei. Instalaţia produce 8-9 tone de oxigen pur pentru fiecare tonă de hidrogen. Compania americană a pus la dispoziţia MOL o tehnologie inovatoare şi fiabilă: generatoarele de hidrogen, optimizate pentru producerea de hidrogen pur, au o istorie de aproape 50 de ani de experienţă operaţională.

“Grupul MOL a îndeplinit încă un obiectiv important: acum putem să producem hidrogen verde fără să generăm gaze cu efect de seră. Prin aplicarea acestei tehnologii, reuşim să scădem emisiile de carbon într-o măsură comparabilă cu eliminarea a circa 5.500 de autovehicule din trafic peste noapte. Astăzi, noua noastră fabrică de hidrogen verde face operaţiunile industriale ale MOL mai sustenabile, iar în viitor va oferi soluţii pentru întreaga industrie şi pentru mobilitatea pe bază de hidrogen. După Szazhalombatta, vom aduce tehnologia la celelalte două unităţi de producţie de combustibil ale grupului, pentru a face procesul de producţie a combustibilului mai sustenabil la fiecare dintre rafinăriile Grupului MOL”, a declarat Jozsef Molnar, CEO al Grupului MOL, la ceremonia de inaugurare a noii uzine de hidrogen verde, potrivit documentului citat.

