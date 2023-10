HMD incepe productia de telefoane 5G in Europa

HMD nu doar ca incepe productia de telefoane 5G in Europa, insa sunt proiectate cu accent pe securitatea software, confidentialitate, iar datele consumatorilor sunt stocate tot in Europa.

Primul astfel de telefon este Nokia XR21. Inca din stadiul de proiectare, telefoanele fabricate in Europa vor fi sigure si supuse unor teste de software si anti-malware, clientii Enterprise solicitand o securitate mai buna.

,,Suntem incantati sa producem Nokia XR21, smartphone-ul nostru 5G robust, in Europa. Ne dedicam investitiilor in securitate, tehnologie si procese de fabricatie care fac ca dispozitivele noastre sa fie mai sigure si mai durabile”, a declarat Jean-Francois Baril, co-fondator, presedinte si CEO al HMD Global.

De asemenea, XR21 este conceput incat sa aiba un impact cat mai mic asupra naturii, avand o carcasa din aluminiu 100% reciclat, iar bateria are o durata de viata mai mare. In plus, telefonul rezista la apa, praf, caldura si impact.

Nokia XR71 costa 700 euro si este disponibil si la noi la pretul de 2329 lei la eMAG. Are ecran IPS la 120Hz, SoC Snapdragon 695, 128GB stocare, 6GB RAM, camera de 64MP si 8MP, baterie de 4800mAh. Toate datele tehnice sunt AICI.

Pentru a sărbători noul punct de fabricație și noile standarde de securitate ale Nokia XR21, o ediție limitată de 30 unități produse în Europa va putea fi achiziționată de pe nokia.com. Dispozitivele în ediție limitată Made in Europe au o culoare exclusivă Frosted Platinum, sunt gravate cu un număr de serie unic și sunt livrate cu un certificat de origine în cutie.