Incredibil – poti sa vezi procentajul bateriei pe iPhone chiar pe ecranul principal

Va dati seama ca este o stire absolut banala si ar fi trecut cu vederea, dar foarte multi au vorbit despre asta. Si da, in ecosistemul Apple o astfel de informatie este un breaking news.

Pana la iPhone X puteati sa vezi ce procentaj de bateriei mai ai. Vedeai exact ca mai ai 20% sau 45%, ca scria mare si clar. De la X si pana in prezent nu mai poti vedea asta decat in bara de notificari, iar pe ecranul principal vezi un simplu grafic cu bateria si te prinzi tu ochiometric cat % mai are.

Cu noul iOS 16 totul revine la normal. WOW! Dar atentie, doar pe jumatate. Aparent nu functioneza pe iPhone 11, 12 Mini sau 13 Mini, poate doar din cauza ca este inca un soft beta sau…cine stie.

Ideea este ca procentajul bateriei a revenit inapoi pe ecranul principal si…da…este o stire.