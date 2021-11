Noi informații despre nucleul Terrei

Miezul interior solid al Pământului ar putea găzdui o „nouă lume ascunsă”, susțin oamenii de știință. În comunitatea științifică, există un consens că nucleul interior al Pământului este o sferă solidă comprimată din aliaj de fier, care este înconjurată de nucleul exterior al Pământului. Un nou studiu ar putea schimba această înțelegere a interioarelor Pământului.

Publicată pe 20 septembrie, o nouă cercetare sugerează că nucleul interior al Pământului poate să nu fie atât de solid pe cât se credea anterior și că are anumite caracteristici care permit să fie stocat metalul lichid.

Cea mai mare parte din ceea ce știm despre centrul Pământului se bazează pe informații colectate de pe crustă (suprafață). Vibrațiile de la undele seismice cauzate de cutremure sau de mișcarea plăcilor tectonice sunt singura fereastră a oamenilor de știință către centrul Pământului.

Noile caracteristici lichide ale nucleului interior al Pământului au fost descoperite de Rhett Butler (nu e tot acela din Gone with the Wind) de la Institutul de Geofizică și Planetologie din Hawaii. În timp ce încerca să înțeleagă modul în care undele seismice călătoresc prin diferite straturi ale Pământului, Butler a descoperit că, în loc să meargă într-o direcție dreaptă (cum ar facilita o bilă de metal solidă), undele continuau să fie deviate în anumite zone.

Pe baza acestui fapt, Butler a constatat că nucleul Pământului nu este atât de solid pe cât se presupunea anterior și că are anumite zone în care pot fi găsite lichide. Comparând datele lor, oamenii de știință implicați în studiu au concluzionat că miezul Pământului are anumite buzunare de fier lichid gelatinos și semi-solid aproape de suprafață.

Îmi aduc aminte că rula la TV, prin adolescența mea, un serial SF despre… o lume ascunsă în interior pământului. Ei bine, se pare că nu este una chiar așa ca în film, dar ceva-ceva tot este acolo!

Sursa: livescience.com