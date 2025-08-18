Arena IT

O nouă actualizare de Windows poate cauza defectarea SSD-urilor și coruperea datelor

Săptămâna trecută, Microsoft a introdus o serie de actualizări de securitate importante pentru Windows Defender pe Windows 10 și Windows 11, însă, din câte se pare, patch-urile creează numeroase probleme și pot duce inclusiv la defecțiuni hardware.

Dintr-un motiv încă necunoscut, după aplicarea patch-urilor, sistemul de operare ajunge să scrie un volum extrem de mare de date, iar din acest motiv, în cazul SSD-urilor, controllerele și NAND-urile pot fi suprasolicitate, ducând la coruperea datelor sau la defectarea iremediabilă a unităților. În cazul din urmă, acestea nu doar că pierd toate datele stocate, ci devine complet inaccesibile, nefiind detectate nici măcar în BIOS. În mod special par să fie afectate SSD-urile cu controllerele Phison de tip DRAMless, însă inclusiv unele unități enterprise, considerate foarte fiabile, pot ajunge să manifeste aceste probleme.

Cauza nu a fost până acum identificată, însă se bănuiește că ar fi vorba de mecanismul host memory buffer (HMB) din Windows, care ar putea avea memory leaks. Microsoft nu a comentat încă această situație, iar numărul sistemelor afectate este necunoscut.

Via Wccftech

