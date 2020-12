iPhone 8 primeste un update pentru FaceTimp la 3 ani de la lansare. Odata cu noul iOS 14.2, seria iPhone 8 primeste un update care imbunatateste imaginea pe FaceTime.

Acesta are o camera frontala de 7MP capabila de filmare 1080P, doar ca in FaceTimp putea doar 720p. Apple a decis sa creasca rezolutia la Full HD si in FaceTime. Va functiona doar pe Wi-Fi. Doar modelele iPhone 12 vor permite utilizarea FaceTimp la rezolutie Full HD si doar pe reteaua 5G. Interensant.