Review casti Huawei FreeBuds Pro – casti foarte bune la un pret mic

Am testat cateva modele de casti True Wireless, insa pana acum nu am avut ocazia sa testez modele foarte populare cum sunt cele de la Huawei. Chiar daca nu vorbim despre castile Huawei ele se vand foarte bine si sunt populare in Romania. Asa ca am decis sa testam cu ajutorul Huawei Romania castile FreeBuds Pro, o pereche True Wireless care costa acum 899 lei la Altex. Sunt casti nu foarte ieftine dar care ofera multa la un pret mai mic decat concurenta. Si cred ca stiti cine este concurenta, dar pe acelea nu le-am testat.

Totusi, raportat la pretul de 899 lei castile sunt impresionante si sunt in topul preferintelor mele. Din tot ce am testat pana acum FreeBuds Pro sunt de departe cele mai confortabile. Punct.

Din puncte de vedere al design-ului, castile vin intr-o carcasa neagra glossy, iar aspectul lor este tot negru lucios. Mai sunt disponibile intr-o versiune Silver, dar eu vorbesc de ce am avut la test.

Sunt elegante, negrul glossy arata bine dar in practica nu este placut. Pe cat sunt de elegante si impunatoare prin design, acest negru glossy este un pic incomod. De exemplu cand vrei sa scoti castile din suport nu o sa reusesti daca ai mainile un pic unsuroase. Pur si simplu iti aluneca de pe degete, nu ai aderenta sa scoti casca din cutiuta. Aceeasi problema o am si la castile mele AirPods.

Daca reusesti sa te obisnuiesti cu ideea asta si iti stergi bine degetele o sa vezi ca poti trai cu asta. Zona care intra in ureche este similara cu ce ati mai vazut la alti producatori, insa prelungirea care integreaza si senzorii este dreptunghiulara. Din acest punct de vedere au un design original, iar cutiuta in care sunt depozitate este un pic mai mare decat am vazut la ceilalti producatori. Dar are o scuza.

In primul rand nu va imaginati ca este o cutiuta uriasa. Nu. Este doar un pic mai mare, dar ofera ceva ce alti producatori nu ofera: incarcare wireless! In sfarsit o pereche de casti care se incarca wireless pe orice suport de incarcare wireless. Pur si simplu pui cutiuta pe incarcator si gata, se incarca! O poti face in continuare si prin cablu, USB Type C, dar exista si optiunea de incarcare wireless care mi se pare geniala, mai ales ca multe masini din prezent vin cu o zona dedicata de incarcare wireless. Iar daca cel mai des le folosesti in masina asa cum am facut si eu atunci functia asta o sa te ajuta enorm.

Tot legat de design trebuie sa stiti ca sunt foarte confortabile. De departe cele mai confortabile casti testate de mine in ultima vreme. Candva, acum 6-7 ani, imi placeau castiel in-ear pentru ca imi ofereau o izolare buna a sunetului, insa cu timpul am inceput sa le urasc pentru ca ma dureau urechile.

FreeBuds Pro chiar sunt ok la capitolul asta si nu am simtit sa ma doara urechiel nici macar dupa o ora de ascultat muzica. Foarte placute in utilizare si nici nu iti cad din ureche.

Legat de partea audio, FreeBuds 3 vine cu cateva functii interesante, cea mai interesanta fiind Noise Cancelling. Denumirea oficiala Huawei este mai lunga si sincer prefer sa prescurtez totul la NC.

NC-ul este foarte bun si isi face treaba foarte bine. Practic esti doar tu si cu melodiile tale preferate. Fiecare casca are trei microfoane care te ajuta atat la NC cat si pentru a auzi mediul inconjurator. V-am mai povestit despre functia asta si la alte casti. Atunci cand le ai in urechi nu trebuie sa le mai dai jos ca sa poti vorbi cu cineva de la magazin. Pur si simplu te folosesti de aceasta functie ca sa auzi in casca ce se intampla in afara. Functioneaza foarte bine.

Eu nu am folosit NC-ul, nu pot deloc sa-l folosesc indiferent de casti. Simt ca ametesc de la felul in care actioneaza asupra urechilor. Asa ca am folosit castile fara NC si tot ce am obtinut a fost o autonomie mai ridicata.

Mai ofera si doua moduri audio: modul voce si modul awareness. Primul pune accent pe vocile umane, deci atunci cand te folosesti de functia de sunet ambiental o sa auzi mai clar vocile. Pe modul awareness o sa auzi mai mult de atat, inclusiv tramvaiul cum trece peste alte sine in intersectie.

Castile folosesc un driver de 11mm si au un chip bun certificat Bluetooth 5.2, care reduce lantenta la doar 180ms. In teorie asta se traduce printr-un delay foarte mic. Sincer sa fiu nu am observat nici o forma de intarziere, de delay intre sunet si imagine. Totul a decurs normal deci acest chipset isi face treaba.

Le-am folosit doar pentru muzica si foarte rar apeluri, dar de dragul testului am folosit castile si in 2 apeluri.

Melodiile se aud chiar foarte bine, castile au un bass foarte pronuntat iar sunetele inalte si medii sunt placute. Cred ca din tot ce am testat pana acum FreeBuds Pro ofera cel mai echilibrat sunet. Au un pic din toate dar nu la un nivel maxim. Iti ofera cate putin din toate, peste medie as putea spune.

Tinand cont de pret, de functii si de sunet consider ca FreeBuds Pro isi merita banii. Serios, chiar se aud foarte bine, NC isi face treaba, microfoanele functioneaza corect si te auzi foarte bine, iar autonomia este potrivita.

Pret de o saptamana nu le-am incarcat, au venit la 100% si abia dupa 6 zile de utilizare continua le-am descarcat. Aici ma refer si la autonomia oferita de cutiuta. Dupa fiecare utilizare puneam castile in cutiuta si se incarcau avand tot timpul 100% autonomie pe fiecare casca. Dar bateria din cutiuta s-a dus dupa 6 zile.

Merita? Da. Le recomand? Da. Pacat ca pe iPhone nu se pot conecta…le-am folosit ca un ROG Phone 3 pe care o sa-l vedeti imediat.

Sunt 899 lei la Altex.