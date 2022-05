Kingston Digital a lansat un stick USB cu criptare hardware

Printr-un comunicat de presa, Kingston Digital Europe Co LLP, filiala de memorii flash a Kingston Technology Company, Inc., a anunțat astăzi lansarea celui mai recent stick USB cu criptare hardware AES pe 256bit în modul XTS, dar și cu certificare FIPS 197: IronKey VP50.

VP50 poate oferi protecţie împotriva potențialelor programe malware sau al sistemelor nesigure, prin setarea Read Only atât de către admin cât și de utilizator. În plus, tastatura virtuală încorporată protejează parolele de keylogger sau screenlogger. Organizațiile pot personaliza și configura VP50 cu un Product ID (PID) pentru integrarea cu software-ul standard de Endpoint Management, îndeplinind astfel cerințele corporate de IT și securitate cibernetică prin programul de personalizare Kingston.

Vault Privacy 50 se alătură celorlalte produse din seria Kingston IronKey drept o unitate USB premium capabilă să ofere o securitate a datelor de nivel business….Am adăugat unele dintre cele mai solicitate funcții de către clienții noștri, cum ar fi noua opțiune multi password și noul mod Passphrase, nu doar pentru a proteja datele 100% ci şi pentru a face unitatea mai ușor de utilizat.

a declarat Oscar Escayola, EMEA Flash Business Manager Kingston.

Kingston IronKey Vault Privacy 50 este disponibil în capacități de la 8GB la 256GB, are garanție de 5 ani și asistență tehnică gratuită.

Alte caracteristici: