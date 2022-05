Review OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

După OnePlus Nord 5G (AC2003), OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition, OnePlus Nord CE 2 și OnePlus Nord 2T, iată că vine rândul lui OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Telefonul este unul de buget, fără mari pretenții, pentru cei care vor un device care oferă destule din cele necesare, dar nu prea multe, pentru că nici nu costă mult. În esență, dacă este să vorbim despre genealogie, este ”fiul” lui OnePlus Nord CE 2, la rândul lui un telefon pe același calapod.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip IPS LCD, cu dimensiunea de 6,59inci, aspect 20:9, aprox 84% screen to body ratio,rezoluție 1080 x 2412 pixeli, densitate de 401 ppi, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm), CPU Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) si GPU Adreno 619 Memorie RAM 6GB/8GB Camera foto Principală: triplă – 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF; 2 MP, f/2.4, (macro) și 2 MP, f/2.4, (depth) Are LED flash, HDR, panorama și filmeaza [email protected] Secundară: 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0″, 1.0µm Are HDR și filmează [email protected] Stocare 128GB UFS2.2 Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD; GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Sistem de operare Android 12, cu interfața OxygenOS 12.1 Acumulator 5000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 33W Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul de pornire; disponibil în două culori: Black Dusk și Blue Tide; mufă audio de tip Jack

Ambalaj și accesorii

Dacă ați citit măcar un review din categoria Nord, sau ați văzut măcar o cutie de la aceasta, puteți spune că le-ați văzut pe toate: aceeași cutie neagră cu înscrisul NORD pe ea, aceleași componente la interior (telefon, adaptor de alimentare SUPERVOOC de 33 W, cablu de tip USB-C, husă de protecție, folie de protecție lipită deja pe ecran, cheiță pentru SIM, scrisoare de bun venit, ghid de pornire rapidă, broșura cu informații despre siguranță și card de garanție).

Nimic rău aici – doar o simplă standardizare care ajută și producătorul (practic cutiile pot fi refolosite de la o generație la alta), dar și clientul, care se obișnuiește cu același tip de prezentare.

Design și construcție

La fel ca și predecesorul, OnePlus Nord CE 2, noul telefon nu aduce mari schimbări. Avem parte de același tip de punch hole amplasat în colțul din stânga, aproape același modul de camere pe spate (la nivel vizual s-a modificat decât poziționarea unei camere și a blițului), butonul de pornire pe partea dreaptă (are integrat și senzorul de amprentă), butoanele de volum și SIM-tray pe partea stângă, mufa de încărcare, cea audio și difuzorul, în partea de jos. Ba chiar, avem aceeași ”bărbie” lată jos, la display. De asemenea, nici acest model nu are butonul de comutare între profile, emblematic la OnePlus și iPhone.

Spre deosebire de anul trecut, avem parte de o zonă mată și una opacă pe spate, iar la modulul de camere s-a renunțat la acea trecere lină, cu pantă. De asemenea, se simte mai bine în mână, nu mai e acea senzație de ieftin, cu toate că spatele și rama sunt în continuare construite din plastic.

Nu știu pe albastru, dar pe negru, cel puțin, nu adună amprentele prea rău.

Software și performanță

Dacă mai țineți minte, la lansarea modelului inițial, producătorul a spus că denumirea de CE vine de la core edition, adică ia de pe flagshipurile OnePlus tot ce e mai relevant pentru client. Uite, deși au trecut de la MediaTek (Dimensity 900) la Qualcomm (Snapdragon 695), senzația la utilizare a rămas de pe un OnePlus mai scump – nu bate, nu troncăne, pornește la prima cheie, ca să citez dintr-un clasic în viață regăsit prin orice târg auto! 😛

Revenind la un ton mai serios, aflați că procesorul deși nu este un vârf de gamă, își face treaba cu brio. Nu va rezista dacă îl folosiți pentru jocuri intensiv, dar pentru restul nu vă va dezamăgi.

Din păcate, pentru că va avea suport pentru doar două iterații de Android, pot spune că nu este tocmai ce ți-ai dori. Dar, na, telefon de buget, costuri, optimizări, etc. Mai avem parte de update-uri de securitate într-al treilea, doar să știți.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

Cât am folosit telefonul am primit și un mic update, la nivelul de securitate actual:

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G vine cu un slot combo SIM+microSD, care îi permite creșterea spațiului de stocare. Știu că este o opțiune tot mai rar găsită, mai ales pe telefonale scumpe, dar pentru targetul acestuia este ceva normal. În plus, am văzut și noi, la cititorii noștri, că se cere opțiunea.

Cât despre partea de senzori și conectivitate, pot spune că funcționează toate în parametrii normali. Iar asta o spune unul care (încă) nu e de acord cu amplasarea senzorului de amprentă pe butonul de start.

Ecran și sunet

Nu-i așa că v-a atras atenția OnePlus Nord CE 2 Lite 5G cu panelul lui IPS LCD? Mie da! Am aflat că producătorul a ales această variantă, pe lâgă considerente de costuri, pentru că permite o autonomie bună. De fapt, una foarte bună! Iar pentru cine nu se uită pe cutie, la specificații, diferența nu este atât de evidentă. OK, nu este un OLED, nu este nici măcar LCD, are culori mai șterse, dar vine cu refresh rate de 120Hz, care mai spală din impresia slabă. Pentru prețul cerut, trebuie să te mulțumești cu o rezoluție FHD+.

Din păcate, nu este nici pe departe ce ar trebui să fie pe partea audio. Mai bine conectați o boxă sau o pereche de căști la el.

Camera foto și video

Dacă ați ajuns până aici cu lectura, sigur nu vă așteptați la un ansamblu de camere impresionant. Și așa este, nu sunteți dezamăgiți. 🙂

Camera principală este cel mult decentă, care poate oferi rezultate bune atunci când are suficientă lumină, însă dacă există diferențe mari de iluminare în cadru, nu are destul dynamic range pentru a capta detalii și în umbre și în zonele luminoase. Este îndeajuns pentru un utilizator fără pretenții de urcat stories pe instagram.

Ca să înțelegeți mai bine, aflați că OnePlus Nord CE 2 Lite vine cu o singură cameră cu adevărat utilizabilă, cea de 64 megapixeli, și două camere secundare, de 2 megapixeli pentru fotografie macro și adâncime, care nu prea sunt de folos.

Culorile din imagini par un pic saturate, dar acest lucru se întâmplă și la majoritatea, dacă nu chiar la toate telefoanele concurente, pe acest palier de preț. Cu toate acestea, nu am întâmpinat nicio problemă de focalizare pe dispozitiv, iar viteza de declanșare a senzorului mi s-a părut și ea suficient de rapidă.

Fotografiile bokeh se dovedesc a fi destul de bune, cu o separare bună a fundalului și o focalizare clară pe subiect.

Imaginile în condiții de lumină slabă sunt călcâiul lui Ahile de la acest capitor, pentru că are tendința de a supradimensiona elementele din cadru. Mai mult, modul dedicat Night mode ridică saturația nuanțelor la un nivel foarte puțin plăcut, de asemenea. Fiți siguri, Poate un update de software va rezolva problema.

Baterie

Da, încărcarea nu este impresionantă la 33W, dar compensează la capacitatea acumulatorului – 5000 mAh! SuperVOOC încarcă în 30 minute jumătate din baterie și face un ”plin” într-o oră.

Cu toate acestea, rezistă o zi, poate chiar și o zi jumătate, în funcție de utilizator.

Preț, puncte pro și contra

Telefonul este importat oficial doar de Quickmobile la noi, la prețul de 1644,99 lei. Pe OnePlus.com, este listat începând de la 1549 lei. Nu uitați că puteți folosi invitația de la noi, pentru a beneficia de 10 Euro reducere la accesorii.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

vine cu Android 12 cu Oxygen OS 12.1

hardware peste ce oferă un midranger

display cu refresh rate de 120 Hz

mufa audio Jack

acumulator de 5000 mAh

CONTRA