Kingston FURY – memorii DDR4 pentru platformele AMD

Kingston a oferit tot timpul memorii bun. Indiferent ca discutam despre memorii RAM, SSD-uri sau carduri de memorii, producatorul a oferit tot timpul o calitate buna. Recent s-au intamplat niste schimbari.

Kingston si-a creat o gama noua de produse denumita HyperX undeva prin 2014. Tin mine ca pana sa apara aceasta noua divizie, Kingston avea in portofoliu memorii RAM denumite HyperX Blue. Le-am avut si eu si tin minte ca au fost foarte scumpe pentru vremea respectiva.

Dupa ce brandul s-a facut mare si HyperX a inceput sa-si faca loc pe piata, gama de produse s-a extins. Si astfel au inceput sa apara casti, tastaturi, mousi si alte periferice.

Anul acesta s-a intamplat schimbarea. HP a cumparat HyperX pentru 425 milioane de dolari, fara partea de SSD-uri care inca a ramas la Kingston. Astfel, toate produsele HyperX cunoscute au trecut la HP si nu stim inca in ce directie se vor indrepta.

Kingston a ramas astfel fara divizia de memorii RAM si periferice si au fost nevoiti sa faca schimbari. Asa a luat nastere gama de produse FURY. Producatorul a mai folosit aceasta denumire in trecut, nimic nou sub soare pentru ei. Doar ca acum va deveni ceva serios, iar primele produse sub noua gama FURY sunt niste memorii RAM.

Memorii RAM care au ajuns si la mine sub forma unui kit de 2x16GB la 3600MHz, CL18. Sunt memorii ieftine dupa parerea mea dat fiind ca ele costa 853 de lei la Vexio. Pentru 32GB nu mi se pare o avere mai ales ca au si o frecventa ridicata.

Aceste memorii sunt compatibile atat cu Intel cat si cu AMD, au iluminare RGB si un soft proprietar Fury CTRL. Totusi, acest soft este optional deoarece poti controla iluminarea memoriilor din softul placii de baza, de exemplu AURA de la ASUS sau RGB Fusion de la Gigabyte.

Au o inaltime de 42.2mm, ceea ce inseamna ca sunt memorii cu o inaltime medie si trebuie sa fiti atenti la ce cooler aveti instalat in calculator. S-ar putea ca in unele cazuri sa fie o problema.

Eu am pus memoriile pe urmatoarea configuratie si pot spune ca au functionat din prima fara probleme. Am inlocuit kit-ul meu XPG tot la 3600MHz cu aceste memorii si nu am simtit nici o diferenta in utilizare. Totul a ramas la fel iar experienta in gaming nu s-a schimbat.

Atata timp cat pe platforme AMD oferi procesorului un kit de memorii cu frecventa ridicata nu mai conteaza altceva. Pretul dicteaza si atunci cu cat sunt mai ieftine memoriile cu atat esti mai castigat.

Kingston Fury nu sunt memorii pentru pretentiosi. Sunt memorii accesibile pentru cineva care doreste un sistem cu multa memorie RAM si nu neaparat performante extreme. Ai o iluminare RGB decenta, latente OK si un pret corect.

Nu stiu cum se comporta pe Intel, nu am cum sa testez, dar pe platforma mai sus mentionata nu am avut nici o problema cu ele si intr-un test de stabilitate au rezistat cu brio. Nu am ce sa comentez despre ele si nu am alte informatii sa va ofer. Le recomand.

Le gasiti la PC Garage in mai multe configuratii.