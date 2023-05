Kingston a lansat SSD-ul DC600M pentru centrele de date

Kingston DC600M este un SSD cu interfata SATA si 6Gbps construit pentru a optimiza sarcinile de lucru cu utilizare mixta, oferind un QoS excelent pentru a asigura ca latenta si coerenta IOPS sunt conforme cu acordurile la nivel de servicii.

Foloseste memorii 3D TLC NAND si este potrivit pentru utilizarea in servere de mare volum montate in unitati rack. Unitatea ofera protectie hardware impotriva pierderilor de energie prin intermediul unor condensatori speciali, pentru a proteja datele in cazul intreruperilor neasteptate de energie, reducand riscul de pierdere a datelor.

DC600M este oferit in capacitati de 480GB, 960GB, 1920GB, 3840GB sau 7680GB.