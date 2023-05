AGON by AOC este brandul numar 1 de monitoare de gaming din lume

Asta reiese dintr-un raport realizat de IDC Quarterly Gaming Tracker pentru trimestrul 4 din 2022. AGON by AOC si-a depasit concurenta si si-a asigurat primul loc in piata pentru ultimul trimestru din 2022.

Si eu folosesc un monitor de la AGON by AOC si sunt foarte multumit de el. Am mai avut si modele AOC mai simple in urma cu 12 ani, si ele foarte bune. Seriile de gaming au venit tot timpul cu specificatii de top, cum ar fi rata de refresh foarte mare de pana la 360Hz, ecrane MiniLED cu HDR 1400, dar si cu design indraznet. Puteti vedea modelele 24G2SPU/BK, 25G3ZM/BK sau U28G2XU2/BK. Au si monitoare din seria PRO, create pentru jucatorii de top sau creatorii de continut, cum ar fi AG275QXL – League of Legends.