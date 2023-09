Kingston XS1000 – SSD portabil accesibil si cu viteze mari

V-am spus ca pregatim review-ul pentru XS1000, un SSD extern accesibil cu viteze bune, dar o idee mai ieftin si mai slabut decat XS2000. Aceasta varianta de buget nu este de neglijat deoarece ofera performante foarte bune la un pret neasteptat de accesibil.

SSD-ul acesta ofera viteze de pana la 1.050 MB/s si vine in capacitati de 1TB sau 2TB. Se conecteaza la PC sau laptop printr-un cablu USB C si cam atat.

Este mic cat o bricheta sau cat un incarcator de telefon. Este usor de bagat in buzunar fiind plat si nu te incurca absolut deloc.

Specificatiile complete sunt astea:

XS1000 SSD – caracteristici și specificații:

Cea mai bună portabilitate: Compactă și cântărind puțin sub 29 g, această unitate SSD vă permite să vă luați fișierele cu dvs. în deplasare fără efort.

Compactă și cântărind puțin sub 29 g, această unitate SSD vă permite să vă luați fișierele cu dvs. în deplasare fără efort. Back-up pentru toate fișierele: Transferați și stocați documentele, fotografiile și videoclipurile.

Transferați și stocați documentele, fotografiile și videoclipurile. Creșterea capacității de stocare: Extindeți-vă biblioteca digitală cu capacități mari, de până la 2 TB 2 , pentru a păstra momentele prețioase.

Extindeți-vă biblioteca digitală cu capacități mari, de până la 2 TB , pentru a păstra momentele prețioase. Suport USB 3.2 Gen 2: Atingeți viteze de citire de până la 1.050 MB/s 1 cu compatibilitate retroactivă cu USB 3.2 Gen 1, asigurând o conectivitate perfectă cu dispozitivele vechi.

Atingeți viteze de citire de până la 1.050 MB/s cu compatibilitate retroactivă cu USB 3.2 Gen 1, asigurând o conectivitate perfectă cu dispozitivele vechi. Interfață: USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 2 Viteză 1 : Până la 1.050 MB/s la citire, 1.000 MB/s la scriere

: Până la 1.050 MB/s la citire, 1.000 MB/s la scriere NAND: 3D

3D Capacități 2 : 1TB, 2TB

1TB, 2TB Dimensiuni: 54 x 32.58 x 13.5mm

54 x 32.58 x 13.5mm Greutate: 7g

7g Material carcasă: Metal + plastic

Metal + plastic Temperatura de funcționare: 0°C~40°C

0°C~40°C Temperatura de depozitare: -20 ° C ~ 85 ° C

-20 ° C ~ 85 ° C Garanție/Suport 4 : Garanție limitată de 5 ani cu suport tehnic gratuit

Garanție limitată de 5 ani cu suport tehnic gratuit Compatibil cu5 : Windows® 11, 10, macOS® (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+).

Este un SSD cu pret foarte bun si v-am spus ca eu am inlocuit un HDD de 2TB vechi de multi ani cu un SSD extern. Sunt viteze mult mai mari, spatiul ocupat de produs este mai mic si fiind un SSD nu trebuie sa am grija la socuri.

Consider ca SSD-urile portabile sau externe, ca le gasiti sub ambele denumiri, sunt ideale pentru stocarea datelor si in principal pentru transferul rapid de date. Pe mine asta ma deranja, ca stateam si 14 ore sa copiez 2TB de date pe HDD….

Am vazut ca multora le este frica de SSD-uri ca nu ar fi la fel de fiabile pe termen lung precum un HDD. Memoriile au evoluat si da, daca va luati un SSD super ieftin pentru stocare sigur o sa aveti probleme cu el. De aceea recomand producatori seriosi asa cum este si Kingston.

Nu aveti de ce sa va faceti griji daca va luati un SSD bun. Ele sunt testate, memoriile au evoluat fata de acum 5-6 ani cand mai gaseai modele premium cu durata mica de viata. Acum nu prea mai este cazul.

Gasiti XS1000 la PC Garage in varianta de 1TB sau 2TB. Preturile sunt de 327 lei si respectiv 534 lei.