Kioxia colaborează cu NVIDIA pentru dezvoltarea unor SSD-uri de până la 33 ori mai rapide decât cele din prezent

Pentru a satisface cerințele de stocare tot mai mari ale inteligenței artificiale, Kioxia și NVIDIA colaborează la dezvoltarea unor SSD-uri de zeci de ori mai performante decât cele curente. Cele mai rapide unități solid state enterprise ajung în prezent la 3 milioane de IOPS (trad. operațiuni pe secundă), însă Kioxia dorește să ajungă la cel puțin 100 milioane de IOPS, iar asta într-un termen de mai puțin de doi ani.

Kioxia nu a intrat în prea multe detalii tehnice despre cum își propune să obțină această creștere de performanță, însă declară că viitoarele SSD ultra rapide vor beneficia de o magistrală de comunicare directă cu GPU-urile NVIDIA, ocolind procesorul și reducând eventualele întârzieri și limitări ale lățimii de bandă. Astfel, în cazul modelelor AI extrem de complexe, unde primează accesarea cât mai rapidă a seturilor de date de dimensiuni reduse, performanța poate fi crescută considerabil, iar pe viitor pot fi dezvoltate soluții de inteligență artificială mult mai complexe.

Desigur, interconectarea unităților de stocare și a GPU-urilor pe care rulează modelele AI este doar una dintre numeroasele provocări. Chiar și cu PCI Express 7.0 și alte standarde de comunicare de înaltă performanță, SSD-urilor vor avea nevoie și de creșterea performanțelor la nivel de NAND-uri și controllere. Pentru NAND-uri Kioxia ar putea propune și îmbunătăți standardul XL-Flash, care are la bază die-uri SLC optimizate pentru anduranță ridicată, latențe extrem de mici și viteze de transfer extrem de mari, însă până la dezvoltarea unei soluții practice, care să atingă indicatorii de performanță anunțați e cale lungă.

Via Techspot