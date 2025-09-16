Arena IT

Chinezii preferă în continuare iPhone-urile în detrimentul brand-urilor locale. iPhone 17 a înregistrat peste 5 milioane de precomenzi în China la un singur retailer

În ciuda tensiunilor cu Statele Unite și a determinării guvernului chinez de a descuraja utilizarea tehnologiilor din vest, consumatorii din China preferă iPhone-urile și ocolesc brand-urile locale, cel puțin în această perioadă.

Cifrele nu au fost făcute publice pe căi oficiale, însă analiștii au obținut statistici de vânzări de la retaileri, iar iPhone 17 pare să fie un real succes în China. Doar la un singur retailer au fost înregistrate peste 5 milioane de precomenzi pentru modelele din seria iPhone 17, cu mult peste ceea ce obțin Huawei și Xiaomi în perioadele de precomandă. Din câte susțin analiștii, consumatorii chinezi sunt impresionați în principal de modelul de bază din noua generație, care aduce ecran LTPO cu rată de refresh de până la 120 Hz, 256 GB spațiu de stocare în configurația de bază, dar și o configurație foto îmbunătățită la un preț rezonabil de 5999 yuan, echivalentul a 841 dolari.

Via Wccftech

