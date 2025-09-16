Chinezii preferă în continuare iPhone-urile în detrimentul brand-urilor locale. iPhone 17 a înregistrat peste 5 milioane de precomenzi în China la un singur retailer

În ciuda tensiunilor cu Statele Unite și a determinării guvernului chinez de a descuraja utilizarea tehnologiilor din vest, consumatorii din China preferă iPhone-urile și ocolesc brand-urile locale, cel puțin în această perioadă.

The iPhone 17 series has just been released, and the number of reservations on one of the e-commerce platforms in China is amazing, with more than 5 million people making reservations.

I’m not a pessimist, but this time, I think iPhone 17 basically announced the premature death… pic.twitter.com/Axzoz6IfGa — PhoneArt (@UniverseIce) September 11, 2025

Cifrele nu au fost făcute publice pe căi oficiale, însă analiștii au obținut statistici de vânzări de la retaileri, iar iPhone 17 pare să fie un real succes în China. Doar la un singur retailer au fost înregistrate peste 5 milioane de precomenzi pentru modelele din seria iPhone 17, cu mult peste ceea ce obțin Huawei și Xiaomi în perioadele de precomandă. Din câte susțin analiștii, consumatorii chinezi sunt impresionați în principal de modelul de bază din noua generație, care aduce ecran LTPO cu rată de refresh de până la 120 Hz, 256 GB spațiu de stocare în configurația de bază, dar și o configurație foto îmbunătățită la un preț rezonabil de 5999 yuan, echivalentul a 841 dolari.

