Allview lansează mașini de spălat cu inteligență artificială

Allview anunță extinderea portofoliului de electrocasnice prin introducerea unei noi game de mașini de spălat rufe sub denumirea Allview Sensy.

Produsele integrează tehnologii bazate pe inteligență artificială și sunt dezvoltate în continuarea strategiei companiei de diversificare a ofertei în segmentul electrocasnicelor inteligente.

Noua gamă include patru modele disponibile în variante SLIM de 8 kg și 10 kg, cu finisaje în alb sau gri. Mașinile sunt echipate cu display LED intuitiv și motor BLDC inverter, controlat de algoritmi care optimizează ciclurile de spălare, reduc consumul de energie și prelungesc durata de viață a produsului. Printre funcțiile integrate se regăsesc AI Anti Vibrație pentru o utilizare silențioasă, Smart One Touch AI care selectează automat programul optim în funcție de încărcătură, și sterilizarea cu abur, destinată eliminării bacteriilor și alergenilor.

Produsele sunt concepute pentru a răspunde cerințelor familiilor moderne, oferind programe rapide de 15 și 30 de minute, opțiuni dedicate pentru pilote, perne și haine delicate, precum și funcții suplimentare precum Child Lock, Delay Start și Rinse+. Tamburul de 520 mm și designul compact permit utilizarea eficientă în spații mici, dar și în gospodării mai mari.

Lansarea mașinilor de spălat Allview Sensy vine în completarea portofoliului existent, care include aparate de aer condiționat cu funcții avansate de purificare a aerului și frigidere inteligente din gama ERA Side by Side. Potrivit companiei, obiectivul este de a oferi soluții integrate care să îmbine tehnologia cu funcționalitatea, contribuind la un stil de viață mai confortabil și mai eficient.

Lucian Peticilă, CEO Visual Fan S.A., a declarat că extinderea gamei de electrocasnice face parte dintr-o strategie pe termen lung, bazată pe inovație, inteligență artificială și design funcțional, cu scopul de a aduce mai mult confort și siguranță în viața de zi cu zi a utilizatorilor.