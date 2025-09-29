WELOCK Smart Lock U81: yala inteligentă versatilă, cu control complet și reducere de 50€

WELOCK vine cu o nouă soluție modernă pentru accesul în locuințe, birouri sau apartamente de închiriat: Smart Lock U81 Electronic Door Lock Cylinder.

Control avansat & utilizare flexibilă

WELOCK U81 este o yala inteligentă care îți permite să distribui accesul (guest access), să vezi jurnalele de intrare, să setezi administratori (maxim 10) și să adaugi până la 190 de utilizatori obișnuiți. Se montează rapid pe majoritatea cilindrilor europeni, fără să schimbi ușa, chiar și în regim DIY (aproximativ 15 minute).

Sistemul e gândit pentru orice situație: locuințe, birouri, apartamente Airbnb, hoteluri sau spații comerciale. Pentru funcții smart suplimentare (control la distanță, integrare cu Alexa, notificări live), există gateway-ul WIFIBOX3, care completează ecosistemul WELOCK. WIFIBOX3 este gateway-ul compatibil care permite controlul și monitorizarea de la distanță a yalei WELOCK U81, oferind notificări instant și integrare cu Alexa pentru un plus de siguranță și comoditate.

Mai multe moduri de deblocare

Yala se deblochează în diverse moduri, după preferință:

Direct din aplicație sau Bluetooth – Poți controla accesul cu smartphone-ul, iar cu accesoriul WIFIBOX3 compatibil, primești notificări și controlezi ușa de oriunde, inclusiv cu Alexa.

PIN Code – Suportă până la 200 de coduri PIN, inclusiv funcție anti-peeping (poți introduce cifre random înainte sau după codul real).

Amprentă – Până la 100 de amprente pot fi memorate pentru acces rapid și sigur.

Card RFID – Permite până la 199 de carduri, ideale pentru familie, colegi sau chiriași.

Cheie fizică – Te ajută să descui și când rămâi fără baterie sau fără telefon – un backup util în orice situație.

Acum, produsul beneficiază de un preț redus – folosești cuponul VD50 și scazi direct 50€, ajungând la 199€. Livrarea e rapidă (din depozit european) și ai garanție 2 ani. Dacă vreți să citiți review-ul nostru pentru o alta yala smart de la WELOCK, găsiți unul AICI.