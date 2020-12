Xiaomi Mi TV Stick review: uitați de Google Chromecast sau Smart TV

De ceva vreme folosesc un Xiaomi Mi TV Stick și pot să spun că acesta este, de fapt, cea mai bună unealtă pentru consum de conținut media: filme, seriale sau muzică.

De ce am spus „de fapt”? Pentru că anul trecut scriam același lucru despre Google Chromecast 3 într-un review. Încă de pe atunci, unii dintre voi au recomandat Xiaomi Mi Box S, dar mie mi s-a părut prea mare în comparație cu Google Chromecast.

Între timp am dat peste Xiaomi Mi TV Stick, care face exact același lucru ca și Mi Box S dar vine într-o formă mai robustă. Practic, este un calculator care rulează Android (9) TV dar care are și Chromecast integrat, așa că tot ceea ce am scris în review-ul pentru Chromecast e valabil și pentru acesta.

Ce știe să facă Xiaomi Mi TV Stick

Practic, cam orice poți face pe un dispozitiv cu Android poți face și pe Xiaomi Mi TV Stick, însă cu anumite limitări. În carcasă avem un procesor quad-core cu 1 GB RAM și 8 GB memorie internă. Suficient pentru a putea decoda conținut video Full HD – aici poate fi un minus pentru cei care care au trecut deja la televizoare sau monitoare 4K, însă din punctul meu de vedere acest produs se adresează celor care fie nu au un smart TV fie au unul ieftin care nu prea știe să facă nimic sau merge greu.

Așadar, fiind vorba despre un dispozitiv cu Android, poți instala pe el aplicații din Play Store, de la cele clasice pentru consum de video – YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Apple TV sau mai știu eu ce, până la Facebook, Twitter sau jocuri pe care le poți juca inclusiv cu un controller, cum am văzut pe YouTube pe unii fâcând.

Eu l-am folosit doar pentru video și muzică și pot să spun că se mișcă bine. Nu e cea mai rapidă mașină din garaj dar e decentă. Cel mai mare plus a lui Xiaomi Mi TV Stick este telecomanda care, de altfel, este pe bluetooth și nu pe IR.

Având bluetooth (4.2) îi poți atașa chiar și un controller de jocuri, un mouse, o tastatură sau alte gadget-uri de acest tip. Eu n-am simțit nevoia unei tastaturi, că te poți descurca destul de bine cu telecomanda din dotare, însă, de test, am legat niște căști bluetooth la el și le-am testat pe YouTube. Au mers destul de bine iar delay-ul între video și imagine era nesemnificativ.

Ah, și are și Google Assistant direct pe telecomandă și care funcționează destul de bine dacă pui limba dispozitivului pe Română.

Concluzie, recomand Xiaomi Mi TV Stick?

DA! Cu vârf și îndesat, aproape că îmi pare rău că am cumpărat, de-alungul timpului, trei Chromecast-uri, acum că am descoperit stick-ul acesta. Pe care, apropo, l-am primit în teste de la Xiaomi România.

Cât costă? Depinde de promoții, între 216 lei și 150 lei (cât am dat eu pe unul de Black Friday). În oricare caz, merită toți banii.

Iar dacă ai și tu un astfel de stick și l-ai folosit în alte moduri creative spune-ne în comentarii cum ai făcut-o.