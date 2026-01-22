Era mediilor de stocare accesibile se apropie de sfârșit, iar SSD-urile vor continua să se scumpească, declară un director de la Kioxia

În urmă cu 2-3 ani, industria producătoare de medii de stocare solid state intra în colaps, iar prețurile înregistrau noi minime aproape lună de lună. SSD-urile, chiar și cele cu capacități mari, ajunseseră la prețuri ridicol de mici, uneori chiar și de sub 200 lei. Competiția din piață era foarte mare, marjele extrem de mici sau chiar negative, iar cererea aproape inexistentă.

Totul s-a schimbat când au început investițiile în infrastructura pentru inteligența artificială, iar industria producătoare de SSD, care de abia se menținea pe linia de plutire, a ajuns să fie peste noapte extrem de proftabilă. Din acest motiv, prețurile au crescut brusc și foarte mult, iar din câte declară un director executiv de la Kioxia, s-ar putea ca situația să persiste pentru mult timp de acum înainte. Practic, era SSD-urilor accesibile se apropie de sfârșit, iar cât de curând s-ar putea să asistăm la o penurie de medii de stocare, mai ales că producătorii vând în avans întreaga capacitate de producție către mediul enterprise. Kioxia, de exemplu, are deja acorduri de livrare pentru aproape întreaga producție de SSD-uri din anul curent, în timp ce segmentul consumer este ignorat complet și nu mai beneficiază de noi lansări de produse. În consecință, prețurile SSD-urilor, inclusiv a celor low-cost pe SATA, s-au dublat într-un interval de mai puțin de șase luni, iar acesta pare să fie doar începutul. Analiștii se așteaptă la creșteri foarte mari de prețuri, similare cu cele văzute în cazul memoriilor RAM, dar și la o lipsă tot mai vizibilă a stocurilor.

Dacă credeți că aveți nevoie de un SSD, fie el intern sau extern, acum e încă un moment bun să cumpărați.

Via Tom’s Hardware