Jeff Bezos lansează TeraWave, o rețea de sateliți de mare viteză pentru a concura cu Starlink-ul lui Musk

Blue Origin, compania spațială fondată de Jeff Bezos, a anunțat lansarea „TeraWave”, o constelație ambițioasă de sateliți destinată să rivalizeze direct cu rețeaua Starlink a lui Elon Musk, vizând în special sectorul enterprise și guvernamental.

Proiectul prevede plasarea pe orbită a 5.408 sateliți, majoritatea (5.280) în orbită joasă (LEO) și 128 în orbită medie (MEO), aceștia din urmă fiind echipați cu tehnologie de comunicație optică capabilă să ofere viteze uluitoare de până la 6 terabiți pe secundă. Primele lansări sunt programate pentru ultimul trimestru al anului 2027, rețeaua fiind concepută ca o alternativă robustă la infrastructura terestră de fibră optică, oferind diversitate de rute și redundanță pentru centre de date și guverne.

Această mișcare marchează o intensificare a competiției dintre cei doi miliardari în cursa pentru dominația internetului spațial, TeraWave diferențiindu-se de proiectul Amazon „Leo” (fostul Project Kuiper) prin concentrarea exclusivă pe clienții comerciali și instituționali care necesită lățimi de bandă masive. În timp ce Starlink domină momentan piața cu o constelație de aproximativ 10.000 de sateliți și milioane de utilizatori individuali, TeraWave promite performanțe superioare prin utilizarea unor sateliți mai mari și mai puternici lansați cu racheta New Glenn, oferind viteze de descărcare și încărcare simetrice mult peste capacitățile actuale ale concurenței.

