Xiaomi a prezentat telefonul pliabil MIX FOLD

Mix Fold este telefonul pliabil de la Xiaomi. Similar cu ce am vazut la Huawei si Samsung, Xiaomi totusi ofera cel mai mare ecran si o camera foto cu lentila pe lichid.

Mix Fold are un ecran OLED de 8 inch, rezolutie WQHD, aspect 4:3, HDR10+ si Dolby Vision. Luminozitatea maxima este de 900nits, are o gama de culori larga din spectrul DCI-P3 si este unul dintre cele mai performante ecrane de pe piata. Cel secundar, adica ecranul extern, are 6.52 inch, 90Hz rata de refresh, 900nits luminozitate maxima, rezolutie 2520 x 840 pixeli.

La interior regasim Snapdragon 888, memorie UFS 3.1, 12GB/16GB RAM, 512GB stocare, incarcare rapida la 67W si o baterie generoasa impartita in doua: 2460mAh si 2560mAh.

Racirea este asigurata de mai multre straturi de grafit, gel de racire si lichid, iar disiparea caldurii se realizeaza uniform pe toata suprafata telefonului. Acest nou sistem de racire este denumit Butterfly si isi va arata eficienta in sesiunile intense de utilizare.

Pe partea foto dispune de un procesor de imagine Sure C1 dezvoltat de Xiaomi, deci telefonul are propria sursa de procesare a imaginii si algoritmi de imbunatatire in toate modurile de fotografiere, iar lentila cu lichid este o inovatie in domeniu.

Lentila pe lichid dezvoltata de Xiaomi permite o raza de curbura ce poate fi modificata cu exactitate. Are zoom optic 3x, telephoto 30x, distanta minima de focalizare de 3cm si poate functiona intre -40 de grade si +60 de grade Celsius. Este o tehnologie proprietara ce permite o focalziare mai buna similara ochiului uman.

Senzorul este cel de 108MP, iar camera ultra wide este de 13MP. Camera de selfie este de 20MP.

Telefonul mai dispune de 4 difuzoare Harman Kardon, iar preturile nu sunt atat de mari: 1300 euro pentru 12GB RAM si 512GB stocare si 1684 euro pentru 16GB si 512GB stocare. Livrarile incep din 16 aprilie.