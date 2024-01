Microsoft concediază 1900 de angajați, majoritatea de la Activision Blizzard

La nici 4 luni de la achiziția Activision Blizzard, Microsoft face „curat”.

La fel ca industria IT, industria gamingului pare că nu mai prinde un moment de respiro.

Microsoft va renunța la aproximativ 1900 de angajați, majoritatea proaspăt intrați sub umbrela acestora și parte din Activision Blizzard. Printre aceștia se numără si câțiva de la Zenimax/Bethesda și Xbox.

De asemenea, Microsoft a anulat jocul survival produs de Blizzard, intitulat Odyssey.

Mike Ybarra, președintele Blizzard, a anunțat pe X/ fostul Twitter că va părăsi la rândul său tabăra și a confirmat concedierile. De menționat că înainte de a ajunge la Blizzard, Ybarra a lucrat la Microsoft timp de 20 de ani.

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…

— Mike Ybarra 🎄 (@Qwik) January 25, 2024