Telefoanele second hand se vand mai bine decat cele noi

Piata telefoanelor mobile utilizate (second-hand/refurbished/reconditionate) a inregistrat o crestere considerabila in volum comparativ cu piata telefoanelor mobile noi.

Conform International Data Corporation (IDC), in 2022 s-au vandut 282.6 milioane de telefoane second-hand pe cai oficiale, in timp ce in 2023 sunt estimate vanzari a 309.4 milioane de telefoane – o crestere de 9.5%. Pana in 2027, piata ar putea ajunge la un numar de 431.1 milioane de telefoane second-hand vandute.

La capitolul telefoane noi, trendul este putin invers, 2023 fiind unul dintre cele mai slabe din punct de vedere al vanzarilor.

Ce au mai observat cei de la IDC este ca utilizatorii renunta mai greu la telefoanele mobile si le folosesc perioade mai lungi de timp: in jur de 40 de luni (3 ani si 4 luni). Acest aspect va incetini viteza cresterii de vanzari ale terminalelor second-hand datorita faptului ca reselerii nu vor asigura suficienta oferta pentru cerere.

Avand in vedere imbunatatirile incrementale, preturile mari, suportul pe partea OS ajuns la un nivel de maturitate satisfacator la majoritatea producatorilor, nu e de mirare ca oamenii nu mai sunt asa dornici sa schimbe telefonul.

[sursa]