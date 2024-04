Tot ce trebuie să știți despre: ce aplicații să instalați pe un calculator nou

Indiferent că discutăm despre un laptop sau PC nou, cred că fiecare dintre nou avem o serie de aplicații pe care le instalăm chiar de când pornim prima dată acel gadget.

Eu am o problemă cu mobilitatea și, cum nu folosesc aplicații care au nevoie de putere de procesare mare și nici gamer nu sunt, prefer oricând laptopul în locul unui PC. 🙂 Dar, oricare ar fi dispozitivul, ideea rămâne.

Din capul locului vă spun că discutăm strict despre opțiunile mele, iar fiecare dintre voi poate avea alte opțiuni. Dar, să trecem la fapte, cetățeni! 🙂

Browser

Era o vreme când unul dintre bancurile favorite ale celor care instalau Windows și setau pentru prima dată un computer era cel care spunea că Internet Explorer este cel mai folosit browser… pentru a descărca Google Chrome. Pentru mine situația este la fel, doar că folosesc Microsoft Edge mai nou.

Pe de altă parte, văd tot mai des oameni din jurul meu care optează pentru Edge, care consumă muuult mai puține resurse. Mai sunt și cei care utilizează Opera sau Firefox, din motive de obișnuință sau securitate.

Dintre toate, Edge și Chrome au ca platformă Chromium, așa că oferă senzații similare în utilizarea de zi cu zi.

Aplicații de streaming

A doua serie de aplicații pe care le instalez sunt cele de streaming media. Iar aici am două opțiuni – Spotify și Netflix, dar pentru o vreme am încercat și Prime Video, la care am renunțat ulterior.

Spotify o folosesc de ceva vreme, cam de când am descoperit că primesc cash-back de la Plutus și am optat pentru un abonament de familie, cu șase licențe. Cum nu mai am colecția de mp3 din tinerețe – pe care am mutat-o pe un cloud și un hard-disk extern -, cel mai simplu îmi e să aclut muzică așa. Mai ales că nu am și abonament și la YouTube, deci acolo dau de reclame la fiecare 2-3 melodii… 🙁

Netflix e aplicația pe care o folosesc pe laptop mai ales în concedii, că acasă prefer diagonala mare de la TV. Plus că, și la ei primesc cash-back. 🙂 Bine, ca să fiu sincer, mai sunt momente în care aleg să mă uit pe Netflix și acasă pe laptop, și anume vara, când suntem seara pe terasă.

Microsoft Office

Aici e simplu – este al treilea pachet doar pentru că durează până cumpăr licența nouă, dacă nu discutăm despre reinstalare de sistem de operare, caz în care puteți aplica metoda descrisă aici.

Știu că sunt alternative gratis la aceste aplicații, dar am eu piticii mei și prefer să le folosesc pe cele de la Microsoft, mai ales că pot accesa ușor documentele din OneDrive de pe oricare din laptopurile pe care le folosesc.

Player video

Recunosc că nu folosesc prea des un player video, mai ales că pot alege să rulez orice clip în Chrome sau pe Windows Media Player, dar sunt momente în care îmi este la îndemână să știu că este la un clic distanță.

Ca să fiu corect, cred că instalez aplicația din obișnuință, dar tot o setez să deschidă implicit fișierele video. Sunt bătrân, ce să zic? 😛 Dar recunosc că VLC este tool-ul dedicat să verific filmările pentru review.

Platformele de comunicare

Am scris deja despre Teams, dar mai am nevoie de Telegram, WhatsApp și Telegram, pe care le instalez pe laptop, deși pot să le accesez și din browser.

Mi se pare mai practic să am o aplicație stand-alone mai degrabă decât să fac zapping între ferestrele din Chrome (că am stabilit că pe acesta îl utilizez). În plus, am descoperit că funcționează mai ok conexiunea și, mai ales, partajarea de ecran, dacă am aplicațiile instalate.

Gaming

V-am spus că nu sunt mare gamer, dar joc Football Manager de pe vremea facultății și continui să o fac și acum.

Așa că, în fiecare an cumpăr împreună cu un prieten jocul pe contul lui – eu nu am, dat fiind că nu joc și alte titluri – și apoi îl instalez local din Steam pentru a-l putea juca offline. Să vă spun că am luat titul anul acesta cu Rapid, iar în 2026 am jucat în grupele Champions League? Ce-i drept, acolo am luat fix 3 puncte dintr-un meci cu Sparta Praga, dar să-l văd pe Bergodi că face măcar atât!

Productivitate

Aici am menționat doa 7-Zip, dar poate voi folosiți mai multe. Până recent și eu instalam Total Commander, dar parcă nu mai simt nevoia utilizării lui acum… Puteți deschide fișiere ZIP cu instrumente integrate în Windows, dar este posibil să considerați că funcțiile sunt insuficiente. De aceea, eu folosesc 7-Zip, care mi se pare mai ușor de utilizat la deschiderea fișierelor ZIP, ca să nu mai spun că este mai rapid și are o interfață mult mai frumoasă. Este aspectuos și interesant? Nu, deloc, dar își face treaba bine și merită cu siguranță să îl aveți pe PC-ul dumneavoastră cu Windows.

Cam atât din partea mea, dar puteți menționa în rubrica de comentarii ce aplicații mai instați voi.