Review MSI Modern 14 – laptop usor si subtire pentru calatorii si munca

MSI Modern 14 este un laptop foarte subtire si foarte usor gandit pentru a fi transportat extrem de usor, dar in acelasi timp sa fie si un laptop puternic pentru munca office. L-am testat rapid, iar culoarea primita de noi a fost chiar interesanta.

Modern 14 este un model cu o carcasa metalica de buna calitate, finisaje de top si un design per total de buna calitate. Este un laptop scump care mizeaza pe ultra portabilitate, dar este dotat si cu hardware bun pentru cei care doresc sa se joace sau sa munceasca.

Ecranul este de 14 inch si are rezolutie Full HD. Panoul este un IPS de buna calitate care reda un negru profund. Culorile sunt naturale, are o luminozitate ridicata pentru a putea fi folosit si la exterior, ia tastastura este comoda si bine spatiata.

Tastele sunt silentioase, are un trackpad generos de buna calitate integrat in carcasa, iar iluminarea tastaturii este doar alba.

Marginile ecranului sunt destul de mici pe stanga si pe dreapta, dar sus au decis sa o ofere o margine mai mare pentru a integra camera web si cele 3 microfoane.

Are pe partea stanga portul de alimentare, HDMI, USB Type C cu Thunderbolt, cititor microSD, iar pe dreapta ofera un jack audio si doua porturi USB 3.0.

Nu are port LAN, deci va functiona doar wireless. Are totusi niste antene bune si capteaza bine semnalul Wi-Fi.

Cand este ridicat ecranul, tastastura se inclina putin pentru a avea o pozitie foarte buna cand lucrezi. Este foarte comod in utilizare si are si un alimentator de mici dimensiuni ce poate fi bagat si in buzunarul de la spate al blugilor.

Specificatiile nu sunt rele deloc si poate fi folosit la orice fel de activitate. Este bun in special la activitatile de tip office, dar datorita placii video dedicata poate fi folosit pentru putina editare foto/video sau chiar gaming, dar putin probabil.

Are un procesor i5 1135G7 la 2.4GHz, 16GB RAM si un SSD de 512GB. Placa video este doar o MX450 de 2GB.

Temperaturile le vedeti si voi in poza atasata. In idle sta undeva la 40 de grade iar in sarcina maxima tinut pret de 15 min in 100% sta in jur de 90 de grade.

Este un laptop decent cu care iti faci treaba bine, este si foarte aratos si consider ca merita luat in vizor daca sunteti in zona lui. L-am gasit intr-o configuratie un pic mai slaba la 2600 lei pe eMAG.