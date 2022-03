De ce se pun motoare mici pe masinile ieftine si de ce acestea sunt un lucru bun

Stirea in care va spuneam ca Dacia Bigster va avea motor de 1.2 in 3 pistoane a starnit niste comentariile amuzante pe Facebook. Dar acele comentarii m-au facut sa scriu acest articol. Probabil ca o sa imi iau hate, insa il accept si pe asta. Uite de ce sunt de acord cu motoarele mici pe masinile ieftine.

Daca ne uitam putin in timp, iar aici ma refer la perioada din anii 90 si inceputul anilor 2000, masinile aveau motorizari destul de mari in Europa.

Fie ca discutam despre o Corsa B sau un Seria 3, gaseam pe aceste masini motoare generoase, mai mult decat era poate nevoie.

Moda motoarelor mari a pornit din America, stim asta foarte bine, de pe vremea cand benzina era foarte ieftina si nici nu conta cat consuma respectivele motoare.

Vremurile s-au schimbat. 22 de ani mai tarziu, poate chiar mai mult, avem pe piata motoare mici inclusiv pe masini mari.

Imi aduc aminte cand aveam Opel Corsa C, model fabricat intre 2001 si 2007 (2007 pe anumite piete, in Europa pana prin 2005 sau 6) gaseai o gama variata de motorizari:

1.0 benzina

1.2 benzina

1.3 diesel

1.4 benzina

1.7 diesel

1.8 benzina

Toate aceste motorizari erau puse pe aceeasi caroserie, nu conta ca era in 2 sau 5 usi. Masina mica de oras, dar puteai sa mergi cu 55 de cai putere sau chiar cu peste 100 de cai putere, 120 daca nu gresesc in cazul motorului de 1.8 litri.

Am dat exemplu Corsa pentru ca era o masina ieftina, care la vremea respectiva oferea o gama generoasa de motorizari.

In prezent, Corsa mai are o singura motorizare de 1.2 benzina in 3 pistoane, motorul de la Peugeot. De ce s-a ajuns aici?

Totul tine de costuri in primul rand. Sa pui 6 motorizari pe o masina mica de oras care se mai vrea si ieftina este un dezastru financiar pentru producator, mai ales in vremurile actuale.

De asemenea, producatorul a luat aceasta decizie si dupa niste statistici de vanzari. In general, oamenii tind sa cumpere masini ieftine in echipari cat mai slabe (doar vor o masina ieftina, nu?), iar pe nivelurile de echipare inferioare vor fi tot timpul motoare mici.

Tot aici putem sa luam in calcul si nevoile utilizatorului. Daca si-a luat masina mica (Fiesta, Sandero, Clio etc) va merge cel mai mult in oras, deci nu va avea nevoie de motorizari puternice.

Si cumva piata s-a stabilizat astfel. Masina mica este considerata masina de oras, echipata cu motoare mici pentru a consuma „teoretic mai putin”.

Intre timp au aparut si masini mai mari care au imprumutat motorizarile de cilindree mica. Vezi Duster care are motor de 1 litru in prezent.

Vezi clasa compacta, adica Golf, 308, Focus, Megane, Seria 1, Astra etc. Au ajuns si acestea sa aiba motorizari mici, desi in trecut eram obisnuiti sa le vedem cu motorizari foarte mari. Cati isi cumparau un Golf 4 cu un alt motor in afara de 1.9 TDI? Putini. Erau putini oameni cu Golf 1.6.

Astazi? Astazi vedem Focus cu 1.0 EcoBoost. Si lista poate continua. De ce s-a ajuns aici? Care au fost rationamentele?

Din nou, problema a fost de costuri. Masina evolua pe o parte dar involua pe cealalta parte. Adica, masina primea interioare mai calitative, primea o rezistenta mai buna in cazul unui accident, primea un design mai avansat si mai aerodinamic, faruri mai bune etc.

Costurile cresteau, iar pentru a oferi un nivel de calitate superior la prima vedere, trebuia sa scazi din motorizare. Pentru ca ce vedea omul prima data? Vedea exteriorul masinii, vedea cat de frumoasa este masina si ce interior superb are. Simtea scaunele confortabile, vedea instrumentarul de bord, iar mai apoi intreba si de motor, vrajit deja de celelalte aspecte.

Un alt aspect tine de poluare si de costurile de fabricatie si poluare. Un motor mai mic are costuri mai mici de fabricatie si chiar de intretinere. Pentru producatori asta conteaza.

De exemplu, pentru un motor de cilindree mica, sa zicem 1199cm3, ai nevoie de mai putine lichide, iar aici ma refer la ulei si antigel. De asemenea, piesele anexe sunt mai mici si mai ieftine de produs: amortizoare, casete de directie, alternatoare. Se face o economie foarte mare aici in procesul de productie. In acelasi timp poluezi mai putin producand mai putin ulei si antigel, care ulterior vor fi schimbate.

Evident ca pe masinile de lux (sa spunem masinile care sar de 40.000 euro) nu o sa prea vezi astfel de reduceri de costuri, desi ele exista dar la o scara mai mica.

BMW a produs acum cativa ani primul model cu tractiune fata, acel Seria 2 care venea si cu motor de 1.5 litri. Credeti ca un brand precum BMW ar dori sa faca economie pe masinile sale sportive? Niciodata, dar au fost obligati.

In lumea auto acest fenomen se numeste downsizing si nu prea este vazut cu ochi buni de catre clienti. Problema este una de perceptie si de intelegere a industriei si a vremurilor pe care le traim.

Pe langa asta, procesele tehnologice au avansat. Industria auto nu mai este aceeasi ca acum 20 de ani. Astazi s-au rafinat procese de productie care in trecut erau foarte scumpe.

De exemplu, Mazda implementeaza pe o masina de 20.000 euro o tehnologie pe care o intalneam la masinile sport de acum mai bine de 30 de ani. Ma refer la functia de dezactivare a cilindrilor care face ca masina sa mearga in doua pistoane in loc de patru pentru un consum mai redus de carburant si automat pentru a avea noxe mai mici.

Tehnologia asta era pusa pe masinile sport cu mai mult de 4 cilindrii si costa o avere. Astazi o avem pe masini care costa cu programul rabla si 17.000 euro. Avem una in familie.

Chiulasele s-au transformat si ele, fiind acum produse din materiale mai ieftine dar mai bune (aluminiul), la fel si blocul motor care nu se mai face din fonta ca pe vremuri ci tot din aluminiu. La fel, este mai ieftin de produs, nu la fel de rezistent la prima vedere, dar are niste beneficii pe care noi nu le simtim la prima vedere: motorul se incalzeste si se raceste mai repede, scade greutatea masinii, iar rezistenta este la fel pe termen mediu si scurt. Sigur, un motor de fonta va rezista mai bine in timp, dar ce inseamna timp?

Daca pe vremuri pastrai o masina 10-15 ani, poate chiar 20 de ani, lucrul acesta conta. Masina era parte din familie, era o mandrie. Astazi ne-am dat seama ca masina este doar o unealta cu care te deplasezi din punctul A in punctul B si conteaza sa fie ieftina, sa consume putin si sa fie fiabila.

Totusi, oamenii nu mai pastreaza masina atat de multi ani. Aici putem vorbi despre tendintele producatorilor de a veni cu masini mai bune si mult modernizate intr-un interval foarte scurt de timp (4-5 ani), iar masina ta o sa para o rabla dupa foarte scurt timp. Perceptiile noastre s-au schimbat si avem si alta putere de cumparare, asadar o sa tindem mereu sa avem o masina mai noua, mai buna, mai frumoasa si mai tehnologizata. Deci nu mai conteaza daca motorul mai tine 20 de ani sau 500.000km ca oricum nu se mai ajunge acolo.

Si in general motoarele au evoluat si au primit cai mai multi din diferite surse: turbine mai bune, aerodinamica mai buna, platforme imbunatatite, sisteme de injectie mai eficiente, distributii mai complexe. De aceea astazi avem motoare mici care pot dezvolta mai multi cai decat o facea un motor mare de acum 15-20 de ani.

Sunt bune motoarele mici? Sunt…si nu prea. Sunt pentru ca iti ofera tie costuri mici de mententanta si suficienta putere. Nu prea pentru ca producatorilor le-a dat cu virgula cand a venit vorba de consum.

Motoarele mici nu vor consuma niciodata putin. Mai putin da, dar putin niciodata. Ca sa scoti din ele toti acei multi cai trebuie sa le turezi. Trebuie sa vedeti un grafic ca sa intelegeti unde este plaja de cuplu si de putere la un motor mic si atunci o sa intelegeti ca la capitolul consum o dau in bara.

Tin minte graficul de la motorul Z12XE aspirat de pe Corsa, care dezovlta la 5000RPM toata puterea de 75 de cai si cuplul urias de 90-100Nm. La 5000RPM ai un consum urias si nu poti merge asa cu o masina mica de oras. Pe cand un motor cu cilindree mai mare are alta harta si poate pune puterea la roata la un numar mai mic de RPM.

La motoarele turbo pe benzina plaja de cuplu si de putere este mai mica decat la un aspirat, dar nu se poate compara cu un diesel turbo care la 1800-2000RPM iti ofera toti caii si tot cuplul. Cu turbo benzinarele tot trebuie sa ajungi cu ele pe la 3500-4000RPM. Multi habar nu au sa le conduca, dar asta este un alt subiect. Despre racirea turbinei la fel…

Ideea este ca daca mergi turat o sa consumi mai mult. Iar ca motorele mici sa aiba vlaga in ele trebuie sa le turezi, ceea ce anuleaza posibilitatea de a avea un consum mic.

Tin minte ca am fost cu Corsa mea prin locuri inimaginabile, dar cand faceam un simplu tur de Transfagarasan primeam intrebarea urmatoare: dar ai putut sa mergi cu motorul asta mic? A urcat asta?

Sau mai sunt desteptii aia care spun: cu 4 oameni in masina si portbagajul plin de bagaje nu urca Loganul cu 0.9TCe nici macar rampa de la Controceni.

Astia sunt oamenii care nu stiu sa conduca motoarele mici, nu stiu sa traga de ele si sa le exploateze corect. De aceea apar tot felul de pareri proaste cum ca motoarele sunt slabe si nu trag. Ba trag, dar nu vor trage daca schimbi treptele la 2000RPM.

Concluzia este una simpla: motoarele mici sunt bune, ieftine de produs, ieftine de intretinut. Pot scoate si consumuri mici daca sunt exploatate corect, dar nu vor avea niciodata consumurile din cartea masinii.

Cunosc personal cativa proprietari si va spun din sursa sigura urmatoarele informatii. Un posesor de 1.0 EcoBoost pe un EcoSport are consumuri in oras de 12%. Acelasi motor pe Fiesta, tot in Bucuresti dar alt proprietar are consumuri de 8-9%. Tot Ford, dar motor 1.5 benzina de pe noul Focus, are consumuri de 7-8% in oras. Motor de 1.2 de Pejo in oras are un consum de 10%. Motor vechi aspirat de 1.2 consuma si 11% in oras.

Eu vorbesc doar de Bucuresti unde stai bara la bara si noaptea si evident conteaza si talpa soferului. Nu le luati de bune. Totusi, motoarele astea pot scoate consumuri bune la drum intins daca sunt conduse pana in 110-120km/h. Motorul de 1.5 de pe Focus consuma si 5% pe autostrada, similar cu un diesel.

Prietena mea conduce o Skoda Rapid cu motor de 1.2 benzina turbo de 90CP. Are consumuri pe autostrada si de 4% daca merge cu 110km/h si un maxim 6% la viteza maxima admisa. In oras nu sare de 10%. Si masina asta o conduc si eu uneori.

Repet, depinde cum le exploatezi si ce asteptari ai de la ele. Eu le consider bune, nu sunt imptriva lor, dar depinde de tine ce nevoi ai.