Plata in 4 rate sau peste 30 de zile – cea mai misto implementare la eMAG

eMAG are de ceva timp posibilitatea de a plati in 4 rate fara dobanda sau peste 30 de zile. Le-am testat pe ambele si vreau sa va spun ca este fix ce ai nevoie cand nu ai bani, dar ofertele curg garla. Eu am si Genius si probabil ca sunt niste beneficii extra in cazul de fata, habar nu am. Ideea este ca am observat fara sa vreau o sectiune noua in contul meu eMAG: Wallet.

Am crezut initial ca este zona in care imi gasesc cardurile salvate, dar aia este in alta parte.

Sectiunea Wallet este locul in care poti afla ce bani ai la dispozitie ca sa faci cumparaturi la eMAG, pe care ii poti folosi ca sa iti cumperi lucruri si sa platesti in 4 rate sau peste 30 de zile toata suma.

Si este genial. Pentru ca in cazul meu (na, si sarac fiind) nu am tot timpul bani pe card sau nu am suma necesara pentru ceea ce imi doresc. Iar ceea ce imi doresc poate fi la oferta azi.

Asadar, fie nu imi cumpar ceea ce imi doresc, fie trebuie sa-i cer lui Darius niste bani cu imprumut pana la salariu.

Nu stiu cum iti calculeaza eMAG respectiva suma din cont, eu am 3000 de lei limita maxima. Am facut o comanda mica de proba pe 31 ianuarie (107 lei) ca sa vad exact cum functioneaza, sa n-am surprize. Poti plati si in avans, fara probleme.

Insa azi am facut prima comanda reala. Erau niste reduceri bune pe eMAG si mi-am luat un tricou si o pereche de Napapijri de vara. Totalul a fost de 456 lei unde s-a aplicat si 10% discount pentru sunt abonat Genius.

Am ales plata peste 30 de zile ca sa o pot plati in avans peste 2 zile cand imi intra salariu. Ca dovada ca dupa cateva ore nu mai erau pe stoc nici adidasii si nici tricoul. Indiferent de marime.

Plata in 4 rate fara dobanda este buna de tot. Platesti pe loc prima rata si restul mai tarziu cand iti estimeaza eMAG. Vezi poza de mai sus.

Ce se intampla daca nu ai bani pe card sau refuzi sa platesti? Nu stiu, n-am citit contractul care mi-a venit pe mail. Nu m-a interesat pentru ca nu este cazul, serios vorbind.

Nu este reclama pentru eMAG, dar mi se pare o functie misto atunci cand sunt oferte bune si n-ai bani pentru ele.