Motorola Edge X30 – primul telefon oficial cu Snapdragon 8 Gen 1

Ediția specială a acestuia vine cu senzorul de selfie ascuns sub ecran.

Motorola revine puternic în liga companiilor relevante la capitolul telefoane mobile. Edge X30 este primul telefon oficial cu cel mai puternic SoC de la Qualcomm și anume Snapdragon 8 Gen 1 (cunoscut până acum drept Snapdragon 898). Alături de acesta, ecranul folosit este un OLED de 6.7 inch cu o rată de reîmprospătare de 144Hz și rezoluția FullHD+ compatibil HDR10+. Bateria va avea o capacitate de 5000mAh și va beneficia de încărcare rapidă la 68W.

Camera foto de selfie are 60MP și este identică atât pe varianta normală X30 cât și pe Special Edition care o are ascunsă sub ecran. Camera foto principala folosește un senzor mniVision OV50A de 50MP, iar cea ultrawide un senzor ISOCELL S5KGM1 tot de 50MP.

Se va lansa cu Android 12, iar varianta vanilla echipată cu 8GB RAM și 128GB pentru stocare va costa 501$. Varianta cu 8GB RAM/256GB stocare va fi 532$ în timp ce versiunea top cu 12GB RAM/256GB stocare va fi 564$. Motorola X30 Special Edition, cu camera foto de selfie sub ecran va costa 627$. Rămâne de văzut la ce prețuri vor ajunge în Europa, dar posibil să fie deja unul dintre cele mai ieftine telefoane dotate cu Snapdragon 8 Gen 1.