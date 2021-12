Xiaomi 11T PRO – scurt review

De ce scurt? Pentru că am prezentat deja modelul care se află la baza lui – Xiaomi 11T.

Iar specificațiile sunt, în mare măsură, identice – aceleași dimensiuni, aproape aceeași greutate (1 gram în plus pentru PRO), același display, același sistem de operare, aceleași camere și aceeași capacitate la acumulator. Diferă procesorul (Snapdragon 888), GPU (Adreno 660), viteza de încărcare (120W) și avem parte de filmare la rezoluție 8K.

Ba mai mult, până și designul telefoanelor și ale cutiilor în care vin sunt identice:

Camera foto fiind la fel, nu prea pot spune ceva în plus față de modelul testat anterior. Poate doar să remarc că felul în care sunt redate culorile pare puțin deficitar față de 11T. Am fotigrafiat cu ambele telefoane mașina proprie, iar cu PRO pare mult mai deschisă decât în realitate. Sau decât apare în pozele realizate cu 11T. În rest, nimic de comentat, zoom-ul funcționează și aici ok.

Dacă tot am discutat despre cameră, am testat și opțiunea 8K, care este în plus:

OK, este ceva deosebit, dar nu mă dă peste cap. Nu de alta, dar nu prea ai unde să redai un astfel de clip, iar pe un ecran de telefon nu se vede diferența între 4 și 8K.

La nivel de software, procesorul de ultimă generație se prezintă impecabil. Doar că, în comparație cu MediaTek Dimensity 1200, nuam observat vreo îmbunătățire notabilă în performanță. Iar MIUI e tot MIUI pentru mine, așa că nu o să mă obișnuiesc prea repede cu el. A! Să nu uit: am primit un update minor, dar am descoperit și un bug! Mai precis, Tasker cerea o permisiune pe care sistemul o ”uita” la fiecare deblocare. Rezolvarea a fost să dezactivez aplicația, deși mie îmi e extrem de utilă.

Dacă trebuie să remarc ceva în mod deosebit, aceasta este încărcarea la viteză dublă față de 11T. Practic, în 15 minute l-ai încărcat de la 0 la 100%.

Prețul? Ei bine, 3499 lei la eMAG, 2999,99 sau 3199,99 lei la PC Garage, 3490,99 lei la Flanco, între 3199 și 3743,99 lei la Vexio și între 2949 și 3599,99 lei la evoMAG. Practic pentru un procesor diferit, dar cu performanțe asemănătoare, pentru filmare 8K și încărcare ultra-rapidă, dai între 500 și 1000 lei în plus față de 11T. Dacă nu țineți neapărat să scrie PRO pe cutie, vă recomand modelul mai ieftin. Altfel, telefonul este bun, dar lansarea lui pare forțată de Xiaomi, doar pentru a ieși la număr.