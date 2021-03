Review Motorola Moto G30 – smartphone midrange

La final de februarie am primit pentru review un nou Motorola – de data asta un Moto G30, după One Zoom de anul trecut. Apropo de acela, chiar în perioada testelor a trecut în neființă Nexus 5X al soției, ultimul exemplar din familie dintre Nexusuri (am avut 5, 5x si 6P, la un moment dat, chiar toate 3 de-o dată). Cum consoartei i-a plăcut telefonul, că făcea poze mai bune, era mai mare și ținea bateria mai mult, acum mă sună de pe One Zoom! 😉

Apropo de momentele testării – One Zoom m-a prins în plin lock down total, iar Moto G30 în carantină locală, instituită pe satul unde locuiesc!

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip IPS LCD, HDR10+, cu dimensiunea de 6,5 inci, (raport ecran/corp de ~82%), aspect 20:9, rezoluție 720 x 1600 pixeli, densitate de 269 ppi, având un refresh rate de 90Hz Chipset procesor Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm), Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) și GPU Adreno 610 Memorie RAM 4 sau 6GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: cvadruplă – 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF / 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm / 2 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4, (senzor de adâncime) Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și LED flash. Filmează [email protected] sau 60fps. Secundară: 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm Are Auto-HDR și filmează [email protected] sau 60fps. Stocare 128 GB spațiu de stocare Conectivitate Single SIM (Nano-SIM) sau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.0, A2DP, LE; GPS GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL; NFC Sistem de operare Android 11 (de la lansare) Acumulator 5000mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 20 W Altele disponibil în două culori: Phantom Black sau Pastel Sky; mufă de încărcare USB-Type; mufă audio de tip jack; radio FM

Ambalaj și accesorii

La cest capitol, telefonul pare mai degrabă un low entry, cu o cutie de dimensiuni reduse, fabricată din carton subțire. În interior, pe lângă clasicele mini brușuri, avem telefonul, o husă de silicon transparentă, cheița pentru SIM-tray, încătorul și cablul aferent. În esență, strictul necesar, nimic de comentat. Dacă și cutia era mai de calitate, nu aveam deloc de comentat aici.

Design și construcție

Fiind un mid-ranger, nu mă așteptam la ceva deosebit aici. Designul este generic, clasic pentru Motorola. Până și culoarea este una clasică Motorola. Este destul de generos la dimensiuni – 165.2 x 75.7 x 9.1 mm și cântărește 200 grame. Poate fi considerat puțin prea butucănos pentru doamne sau domnișoare, ce-i drept.

Display-ul are camera plasată central, fiind de tip teardrop . Deasupra ei găsim amplasat difuzorul pentru apel. Pe spate avem ansamblul de camere, împreună cu LED-ul, precum și senzorul de amprentă. Acesta din urmă are logo-ul pe el, ceea ce îi dă un aspect mai de high-end. Îmi place că la acest capitol Motorola vine cu mici chițibușuri care fac gadgetul mai atractiv. Dacă mai țineți minte, One Zoom avea logo-ul luminat.

Pe ramă, sus, avem mufa audio, iar jos sunt amplasate mufa USB-Type C pentru încărcare și difuzorul extern. În partea stângă regăsim doar tăvița pentru SIM, pentru că o minte limpede a decis că toate butoanele să fie amplasate pe partea opusă. Așa că, indiferent că vreți să porniți telefonul, să umblați la volum sau să porniți asistentul Google, pe partea dreaptă aveți de apăsat. Apropo de butonul fizic dedicat asistentului – mi se pare la fel de util precum cel de 3D de pe telecomanda televizorului. Le voi folosi de câteva ori, să văd despre ce este vorba, apoi mă voi enerva cumplit când le voi apăsa din greșeala! Serios, suntem în 2021, poți porni liniștit Google Assistant cu comanda vocală!!!

Software și performanță

O fi el telefon din gama de mijloc, dar vine preinstalat cu Andoid 11, patch de decembrie. Apoi, la prima pornire, mi-a apărut update de securitate pe ianuarie. Aici, nimic de comentat.

Software-ul cu care vine din fabrică nu are prea multe aplicații în plus, față de cele clasice, dar mă pot lipsi liniștit de un progrămel de pus wallpapere, când am deja Zedge de 10 ani disponibil!

Chipsetul este unul de calitate medie, lansat acum un an. Adicătelea, potrivit pentru ce se vrea a fi Moto G30. Apropo, îl regăsim și pe alți ”frați”: Moto G9 și G9 Power, dar și pe recent testatul Nokia 5.4. Față de acesta din urmă, Moto G30 pare mai bine optimizat. De fapt, nu! Nu doar se pare, ci chiar este. Poate se gândește cineva din laboratoarele Nokia să transfere vreo doi ingineri Motorola la ei!

Ambii senzori de deblocare – atât cel pentru amprentă, cât și cel pentru recunoașterea facială – au funcționat ireproșabil pe perioada cât am folosit telefonul, spre bucuria mea. Asta pentru că încă îmi aduc aminte ce epic fail a fost One Zoom aici!

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Ecran și sunet

Pe un telefon de gamă medie Motorola a decis să monteze un display cu refresh rate de 90Hz. Coroborat cu tehnologia HDR10, acest IPS LCD se descurca bine. Nu excelent, pentru că în bătaia soarelui te chinui să citești ce scrie pe ecran, dar peste ce oferă concurenții din aceeași gamă.

Pe partea de audiție nu sunt la fel de încântat. Nici în timpul apelurilor nu a avut un sunet clar, apăi când redă muzică…. Însă, hai să recunoaștem asta sincer, în afara telefoanelor cu difuzoare stereo, majoritatea se comportă mediocru aici. Lucrurile se schimbă când conectezi o pereche de căști calitative la el. Ai mai multe opțiuni în setările telefonului pentru asta, iar rezultatul este unul peste medie.

Camera foto și video

Hmmm, cum să vă spun vouă, dragii moșului, la nivel de camere mă lasă rece numărul lor sau cel al megapixelilor. Sper exemplu, Moto G30 are rezultate peste medie la camera principală, mediocre când folosește senzorii de macro sau ultra-wide și slabe la camera secundară. Dar, mai bine, vă las câteva exemple, să vă convingeți singuri.

Filmarea este și ea calitativă, dar să nu aveți mari speranțe când vine vorba despre condiții de luminozitate slabă.

Ca și gimmick, mi-a plăcut opțiunea de a salva ca GIF filmulețe scurte, cum se vede în link: GIF Motorola Moto G30.

Baterie

Din moment ce vine cu un display cu refresh rate de 90Hz, este clar că acumulatorul trebuie să aibă capacitate mare. Ei bine, cei 5000 mAh te trec ziua liniștit. Nu la fel de încântat am fost de încărcarea rapidă, pentru că două ore pentru un ciclu complet mi se pare puțin cam mult. Cu toate acestea, pentru un telefon din clasa de mijloc, la acest capitol stă foarte bine Moto G30. Dacă review-ul ăsta ar fi în engleză, aș spune așa: ”Moto G30 is the king of the hill, when talking about the battery capacity”. Dar, pentru că este în română, nu zic asta. 🙂

Este îmbucurător să văd că și telefoane din clasa medie beneficiază de încărcare adaptivă, ceea ce oferă o viață mai lungă acumulatorului:

Preț, puncte pro și contra

La Altex, modelul testat de mine, dar pe negru, costă 899,90 RON, iar pe site-ul Motorola România este listat la 999 RON. Aș putea spune că este un preț decent, dacă ar fi să comparăm telefonul cu altele dotate cam la fel. La 700 sau 750 RON l-aș declara chiar best buy!

Pro

sistem de operare curat

Android 11 la bord

autonomie excelentă

ecran cu refresh rate de 90Hz

camera principală

Contra

design generic

greutate și dimensiuni peste medie

camerele secundare sunt mediocre

design prea generic