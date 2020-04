Review Motorola One Zoom: midranger cu multe plusuri

Cu două zile înainte de carantină generală am primit de la Orange un Motorola One Zoom la teste. Și, cum m-a prins așa, vă spun de la început că partea de foto-video nu este cea mai extinsă… Câte poze poți face la pisici sau la câini, la mancare sau la cappuccino home made? 🙂 Apropo de starea de urgență, am primit și o avertizare de la RoAlert pe telefon. A fost prima dată când am fost notificat, de când programul este funcțional sau în teste:

Este un telefon bine contruit, din materiale calitative, cu o cameră foto excelentă pentru gama de preț în care se încadrează. Puțin cam mare și cam greu, în umila mea opinie, dar, nu-i așa, trebuia să se vadă undeva și faptul că nu este un flagship! Dar, vorba scriitorului: hai să purcedem la poveste!

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display ecran de tip Super AMOLED, cu dimensiunea de 6,39 inci, (raport ecran/corp de ~85%), aspect 19.5:9 ratio, rezoluție 1080 x 2340 pixeli, densitate de 403 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5 Chipset procesor Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm), CPU Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) si GPU Adreno 612 Memorie RAM 4 GB de RAM Camera foto Principală: de 48 MP cu f/1.7, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS; 8 MP cu f/2.4, (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS; 16 MP cu f/2.2, 13mm (ultrawide); 5 MP cu f/ 2.2 care are senzor de adâncime. Are dual-LED, dual-tone flash, HDR, si optiune de fotografiere panoramică. Filmează la [email protected], [email protected]/60fps Secundara: 25 MP cu f/2.0, 0.9µm, cu HRD, care filmează la [email protected] și la [email protected] Stocare 128 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 64 GB), extensibil prin slot-ul combo SIM – microSDXC Conectivitate Hybryd-dual SIM 4G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.0, A2DP, LE, EDR; GPS (-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) Sistem de operare Android 9.0 Pie (face parte din programul Android ONE) Acumulator 4000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 15W Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în display; senzor de recunoaștere facială; disponibil în trei culori: Electric Gray, Cosmic Purple, Brushed Bronze; mufă de încărcare micro-USB, radio FM, mufă jack audio

Ambalaj și accesorii

Nu am să vă plictisesc prea mult la acest capitol, pentru că nu e mult de povestit aici. Avem o cutie cu design generic, în care găsim încărcătorul de perete, cablul de alimentare USB-C, cheița pentru SIM-tray, o husă de silicon, două broșuri, un fluturaș cu privire la recomandările unei protecții de ecran și… căștile de tip in-ear. Legat de acestea, pot spune că m-au impresionat în mod plăcut.

Design și construcție

Designul este unul generic, nimic ieșit din comun nici aici. Din păcate, odată cu criza economică pe care o întrezăresc, vom vedea tot mai puține inovații aici. Nu este mare bai aici, pentru că Motorola One Zoom nu se vrea un flagship care să vină cu un efect wow!

Telefonul este relativ greu și cam gros (158 x 75 x 8.8 mm și 190 g), iar husa respectivă îl face și mai baban! Probabil că bateria mare este motivul acestei situații. Cu toate acestea, având cadrul de aluminiu și spatele de sticlă (da, nu este metal!), îți lasă impresia de eleganță și bun-gust.

Display-ul este unul cu punch-hole, dar cu margini prea generoase în partea de sus și în cea de jos. Pe partea din spate avem camera cvadruplă, LED-ul pentru bliț și logo-ul Motorola. Îmi place foarte mult că acesta este iluminat când pui telefonul la încărcat sau când ai notificări. În partea de sus, pe ramă, avem tăvița pentru SIM și pentru cardul microSD, antena și difuzorul. În partea opusă avem cele două mufe – cea USB-C pentru încărcare și cea jack, pentru căști. Butoanele de volum și de de pornire/oprire sunt situate pe partea dreaptă, ceea ce m-a incomodat puțin în utilizare. Dar cred că ține de obișnuință.

Software și performanță

Fiind parte a programului AndroidOne, telefonul rulează o versiune de sistem de operare apropiată de cea stock. Daaaaar, iar asta o văd ca un mare minus, vine doar cu Android 9.0 Pie!!! Știu – telefonul nu este unul de top, a fost lansat în 2019, iar pandemia asta poate justifica întârzierea… Dar Google se lăuda că taman asta înseamnă AndroidOne (scuzați repetiția) – updateuri rapide. Măcar nu vine preinstalat cu aplicații redundante sau inutile, ca alte telefoane. Doar vreo două de la Motorola, plus launcherul propriu. Chiar și în setări am găsit ceva aplicații care sunt menite să ajute utilizatorul:

Lăsând la o parte iterația veche de sistem de operare, rămâne de remarcat faptul că am primit două update-uri pe perioada utilizării:

Deși procesorul este unul mid-range și de generație veche, telefonul se mișcă impecabil, fără să îmi fi dat vreodată semne de oboseală! Apropo de chipset, acesta mai echipează și Redmi Note 7 PRO sau Motorola Mot Z4.

Deblocarea facială reacționa aproape instant și fără probleme, pe când cea cu amprentă tindea mai degrabă să nu funcționeze. Am cercetat situația, dar nu am găsit nimic similar în alte review-uri. Ba chiar, acestea lăudau senzorul respectiv – care pare-se că este de la Samsung, cu tot cu display. Acum, ori am primit eu un model cu probleme, ori nu am reușit să înregistrez corect amprentele. Aș exclude cea de-a doua variantă, pentru că am refăcut de trei ori acest proces.

Un bug găsit de mine, dar pe care l-au observat și alții, este legat de opțiunea Dark Mode: deși o activezi, meniul de setări rămâne tot pe alb:

La nivel de spațiu de stocare se descurcă decent, chiar peste așteptări, ținând cont că poți opta pentru un card de memorie (ceea ce eu nu am făcut):

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice de la 3D Mark, PC Mark si AnTuTu. Cele de la Geekbench le gasiti online (aici și aici):

3D Mark:

AnTuTu:

PC Mark:

Ecran și sunet

La 6,39 inci, ecranul este destul de generos să îți permită sesiuni prelungite de binging, în perioada de carantină. Fiind un OLED, chiar dacă nu unul de top, îmi place cum se vede pe el, chiar și în situațiile în care soarele este extrem de luminos. Pentru că da, am prins și astfel de vreme, iar nevastă-mea m-a pus la grădinărit. Ca un bărbat independent ce sunt, am avut ultimul cuvânt: „Merg, dar iau și telefonul!”

Deși nu am informații legate de producătorul panelului, v-am mai spus că suspectez că este un Samsung de generație mai veche, sau dedicat telefoanelor mid-range. Ar fi de obiectat aici doar saturația culorilor, care nu este tocmai cea mai fericită. Dar putem trece peste acest aspect.

Audiția în timpul apelurilor este excelentă. De asemenea, difuzorul poziționat oarecum atipic, în partea de sus, redă fidel sunetul, însă trebuie evitat să ascultăm la maxim. Ca și în cazul altor telefoane, tinde să distorsioneze destul de mult basul și înaltele. Dacă vom conecta căștile din pachet vom avea parte de aceeași calitate superioară. Nu sunt pe măsura audiofililor, nu sunt nici la nivelul unora oferite de Samsung la pachet, însă pentru cei care le folosesc doar în apeluri și la jogging, sunt mai mult decât de ajuns.

Camera foto și video

Camera foto reprezintă principala atracție a modelului. De fapt, de aici îi vine și numele! După Motorola One Vision (primul lor model cu cameră de 48 MP și cu opțiune de Night Mode), a urmat One Action (primul care oferă camere ultra-wide și macro). Era cumva de așteptat că vor adăuga la portofoliu și un senzor telefoto!

Lângă modulul de cameră cu zoom, avem o cameră wide standard, de 48 MP şi cu un ultra-wide de 16 MP. Cea de-a patra cameră este un senzor de adâncime, utilizat doar pentru fotografii în modul bokeh. Atât senzorul principal, cât și cel cu zoom beneficiază de stabilizare optică, ceva ce întâlnim la modele din gamele superioare de prețuri. De asemenea, cu ajutorul unul senzor Sony și a tehnologiei Quad Pixel, imaginile livrate de camera principală de 48 MP sunt la nivel de flagship. Apropo, senzorul este identic cu cel de pe OnePlus 7T – telefonul actul al lui Darius.

Dacă la filmări și fotografiere pe timp de zi se descurcă foarte bine, pe timp de noapte e dezamăgitor!

Mai jos vă las câteva dintre fotografiile și clipurile video pe care le-am făcut cu telefonul, pe categorii:

camera principală:

camera selfie:

camera principală Night Mode:

camera principală Bokeh Mode:

camera principală zoom:

filmare:

====>Toate pozele din articol le puteti gasi la o rezolutie mai buna aici.<====

Baterie

Am folosit Motorola timp de două săptămâni ca telefon principal și nu am avut parte de vreo problemă – m-a trecut o zi liniștit. Cât privește fast charge, nu mi s-a părut deloc fast, ci mai degrabă încarcare la viteză normală.

Preț, puncte pro și contra

La eMag Motorola One Zoom este listat azi la 1799 RON, la Altex îl găsiți la 1299,90 RON, la fel ca și la MediaGalaxy. Personal, consider că prețul mai poate fi ajustat, până spre 1000 RON. Atât timp cât Redmi Note 8T costă acum puțin sub 900 RON, cred că lumea va opta pentru Motorola doar dacă dorește performanțe superioare la camera foto.

PRO

Android 9.0 Pie Vanilla datora AndroidOne

dual-sim

camera foto extrem de performantă

senzor de amprentă în ecran

suport pentru card SD (dacă tot se întreba Darius ieri despre subiect)

Corning Gorilla Glass 5 pe ambele fete ale telefonului

realizat din materiale bune

husă de silicon și căști destul de calitative oferite în pachetul de retail

LED-ul de pe spate este de efect

baterie mare si consum rezonabil

CONTRA

Android 9.0 Pie Vanilla fără update anunțat la Android 10

preț care mai suportă discount 🙂

senzorul amprentă dă rateuri

este cam gros și cam greu

procesor de generație slabă și relativ slab